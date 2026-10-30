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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة عدس بالذرة

شوربة عدس
شوربة عدس
نهى هجرس

شوربة العدس من الأكلات الشتوية المفيدة، ويمكن تحضير شوربة العدس بالعديد من الطرق والاضافات المختلفة، وإليكم طريقة عمل شوربة عدس بالخطوات 

مقادير شوربة عدس بالذرة 

عدس أصفر مسلوق

ذرة حلوة مسلوقة

مرقة

بصل مفروم

زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

زنجبيل بودرة

كاري

كركم

كمون ناعم

كريمة طبخ

خبز توست محمص للتقديم

طريقة تحضير شوربة عدس بالذرة

اضربي في الكبة العدس المسلوق والبصل المفروم والمرقة.

شوحي الذرة الحلوة في الزيت

ضيفي الملح والفلفل الأسود والتوابل ويقلب كل الخليط.

ضيفي خليط العدس بالبصل لخليط الذرة ويقلب كل الخليط على النار.

ضعي الكريمة ويقلب كل الخليط.

تصب الشوربة وتقدم مع الخبز المحمص

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