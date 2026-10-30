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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق التخلص من الشيب نهائيًا.. هل يمكن استعادة لون الشعر الطبيعي بوصفات منزلية؟

الشيب
الشيب
ريهام قدري

يعد ظهور الشعر الأبيض من أكثر المشكلات التي تثير قلق النساء والرجال، خاصة عندما يبدأ في الظهور في سن مبكرة، ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن طرق التخلص من الشيب نهائيًا، وتجربة الوصفات الطبيعية والزيوت التي يُشاع أنها تعيد للشعر لونه الأصلي.

لكن الحقيقة أن علاج الشيب يعتمد على معرفة أسبابه؛ فبينما يرتبط ظهوره غالبًا بالتقدم في العمر والعوامل الوراثية، قد يرتبط أحيانًا بنقص بعض العناصر الغذائية أو حالات صحية تحتاج إلى تقييم طبي.

لماذا يظهر الشيب في الشعر؟

يكتسب الشعر لونه الطبيعي من صبغة الميلانين التي تنتجها خلايا متخصصة داخل بصيلات الشعر. ومع التقدم في العمر، يقل إنتاج هذه الصبغة تدريجيًا، فيبدأ الشعر في التحول إلى اللون الرمادي أو الأبيض.

وتشمل أبرز أسباب ظهور الشيب:

  • العوامل الوراثية: تلعب الجينات دورًا أساسيًا في تحديد توقيت ظهور الشعر الأبيض.
  • التقدم في العمر: تقل قدرة بصيلات الشعر على إنتاج الميلانين مع مرور الوقت.
  • نقص بعض العناصر الغذائية: قد يرتبط الشيب المبكر بنقص فيتامين B12 أو بعض العناصر الأخرى في حالات معينة.
  • اضطرابات الغدة الدرقية: قد ترتبط بعض اضطراباتها بتغيرات في الشعر، وتحتاج إلى تقييم طبي.
  • التدخين: تشير الأبحاث إلى ارتباطه بزيادة احتمالات ظهور الشيب المبكر.

هل يمكن التخلص من الشيب نهائيًا؟

حتى الآن، لا يوجد علاج مثبت يستطيع إعادة اللون الطبيعي للشعر الأبيض الناتج عن التقدم في العمر بصورة مضمونة ونهائية. لكن إذا كان الشيب مرتبطًا بنقص غذائي أو مشكلة صحية قابلة للعلاج، فقد يساعد علاج السبب في بعض الحالات، دون ضمان عودة الشعر الأبيض إلى لونه السابق.

أما صبغات الشعر، فتُعد من الوسائل الفعالة لتغطية الشيب، لكنها لا تعالج السبب الذي أدى إلى فقدان اللون.

طرق تساعد على التعامل مع الشيب

1. إجراء الفحوصات عند ظهور الشيب مبكرًا

إذا ظهر الشعر الأبيض في سن مبكرة أو زاد بصورة ملحوظة خلال فترة قصيرة، فقد يوصي الطبيب بتقييم الحالة ومراجعة التاريخ الصحي، وإجراء فحوصات مثل فيتامين B12 أو وظائف الغدة الدرقية عند وجود ما يستدعي ذلك.

2. الاهتمام بالتغذية المتوازنة

يساعد تناول الغذاء المتنوع الذي يحتوي على البروتينات والخضراوات والفواكه ومصادر الفيتامينات والمعادن على الحفاظ على صحة الشعر. لكن تناول الفيتامينات أو المكملات دون وجود نقص لا يضمن منع الشيب أو استعادة لون الشعر.

3. التوقف عن التدخين

يرتبط التدخين بمشكلات صحية متعددة، وقد يرتبط أيضًا بزيادة احتمالات الشيب المبكر؛ لذلك فإن الإقلاع عنه مفيد للصحة العامة.

4. اختيار صبغة مناسبة للشعر

يمكن استخدام الصبغات المخصصة لتغطية الشعر الأبيض، مع اختبار الحساسية قبل الاستعمال واتباع تعليمات المنتج، خاصة لمن يعانين من حساسية فروة الرأس.

هل تعيد الوصفات الطبيعية لون الشعر الأبيض؟

تنتشر وصفات الحناء والقهوة والشاي وبعض الزيوت باعتبارها علاجات للشيب، لكن لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن هذه المكونات تعيد إنتاج الميلانين داخل بصيلات الشعر أو تزيل الشيب نهائيًا.

وقد تساعد بعض المكونات على تلوين الشعر مؤقتًا أو تحسين مظهره، إلا أن تأثيرها يختلف بحسب طبيعة الشعر وطريقة الاستخدام.

 

لا توجد حتى الآن طريقة مضمونة للتخلص من الشيب نهائيًا عندما يكون ناتجًا عن التقدم في العمر أو الوراثة. ومع ذلك، فإن اكتشاف بعض الأسباب القابلة للعلاج، مثل نقص فيتامين B12 عند وجوده، قد يساعد في التعامل مع المشكلة، بينما تظل الصبغات وسيلة عملية لتغطية الشعر الأبيض.

المصدر: الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ومراجعات طبية منشورة حول أسباب الشيب المبكر وعلاقته بالعوامل الوراثية ونقص العناصر الغذائية.

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