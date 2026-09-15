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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من غير صبغة.. طرق طبيعية للتعامل مع شيب الشعر وإخفاء الشعر الأبيض

الشيب
الشيب
ريهام قدري

يعد ظهور الشعر الأبيض من أكثر الأمور التي تثير اهتمام الكثير من النساء والرجال، خاصة عندما يبدأ الشيب في الظهور في سن مبكرة، وهو ما يدفع البعض إلى البحث عن طرق طبيعية تساعد على إخفائه أو الحفاظ على صحة الشعر دون اللجوء إلى الصبغات الكيميائية بشكل متكرر.

ويظهر الشيب نتيجة انخفاض إنتاج صبغة الميلانين داخل بصيلات الشعر، وقد يكون مرتبطا بصورة أساسية بالعوامل الوراثية والعمر، بينما يمكن أن تلعب بعض العوامل الغذائية والصحية دورا في ظهور الشيب المبكر لدى بعض الأشخاص.

الحناء لإخفاء الشعر الأبيض

تعتبر الحناء من أشهر الخيارات الطبيعية المستخدمة لتغيير لون الشعر وتغطية الشعر الأبيض، إذ يمكن أن تمنح الشعر درجات تتراوح بين الأحمر والنحاسي، كما يمكن دمجها مع الإنديجو للحصول على درجات بنية أو داكنة وفقا للون الشعر وطريقة الاستخدام.

لكن الحناء لا تعيد للشعر الأبيض صبغته الطبيعية، وإنما تغطي الشعيرات البيضاء وتغير لونها.

القهوة والشاي.. هل يقضيان على الشيب؟

تنتشر وصفات منزلية تعتمد على القهوة أو الشاي لتغميق الشعر الأبيض، وقد تمنح هذه الطرق تغيرا مؤقتا في لون الشعر، إلا أنه لا توجد أدلة علمية قوية تؤكد أن القهوة أو الشاي قادران على إعادة إنتاج الميلانين داخل بصيلات الشعر.

لذلك يمكن اعتبارهما من طرق تحسين المظهر مؤقتا، وليس علاجا للشيب.

التغذية قد تكون مهمة في حالة الشيب المبكر

يلعب النظام الغذائي المتوازن دورا مهما في الحفاظ على صحة الشعر، لذلك يجب الحرص على الحصول على مصادر جيدة من البروتين والحديد والزنك والنحاس، بالإضافة إلى فيتامين B12 وحمض الفوليك.

وفي حالة ظهور الشعر الأبيض بشكل مبكر أو زيادة الشيب بصورة ملحوظة خلال فترة قصيرة، قد يكون من المفيد استشارة الطبيب لتقييم الحالة والتأكد من عدم وجود نقص غذائي يحتاج إلى علاج.

هل يمكن التخلص من الشيب نهائيا؟

رغم انتشار العديد من الوصفات الطبيعية التي تزعم قدرتها على إعادة الشعر الأبيض إلى لونه الأصلي، فإنه لا توجد وصفة منزلية مثبتة علميا تستطيع إعادة إنتاج الميلانين بشكل دائم داخل بصيلات الشعر.

وبالتالي، فإن الطرق الطبيعية مثل الحناء يمكن أن تكون مفيدة في تغطية الشعر الأبيض وتغيير مظهره، بينما يعتمد علاج أي سبب قابل للتصحيح وراء الشيب المبكر على تشخيصه أولا.

كما ينصح بتجنب الخلطات مجهولة المصدر، خاصة التي تحتوي على مواد قد تسبب تهيج فروة الرأس أو الحساسية، مع اختبار أي مادة جديدة على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامها على الشعر بالكامل.

الشعر الأبيض الشيب شيب الشعر شيب

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