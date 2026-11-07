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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قطع المياه 6 ساعات عن الهرم اليوم.. الأسباب والأماكن المتأثرة

مياه الشرب
مياه الشرب
قسم الخدمات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع وضعف ضخ مياه الشرب عن عدد من المناطق التابعة لحي الهرم، وذلك بدءاً من مساء اليوم، نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وربط خطوط الشبكات الجديدة ضمن خطة التطوير الشاملة للبنية التحتية بالمحافظة.

تفاصيل موعد ومدة انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيبدأ اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتّى الساعة الرابعة صباح غدٍ الأحد، لمدة تصل إلى 6 ساعات متواصلة، لتمكين الفرق الفنية والهندسية من إنهاء أطقم العمل المهام الموكلة إليها وإعادة ضخ المياه في المواعيد المحددة.

مياه الجيزة

المناطق المتأثرة بانقطاع وضعف المياه

وتشمل قائمة المناطق التابعة لحي الهرم والمتأثرة بالقطع والضعف ما يلي:

  • شارع فيصل الرئيسي (منطقة الهرم وحتى المريوطية)
  • منطقة المريوطية هرم وفصلها
  • منطقة الشبراويش واللبيني
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  • نزلة السيسي والمتفرعات المحيطة
  • بعض القرى والقطاعات المتاخمة لشارع الأهرام

تنبيهات للمواطنين وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالسكان، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، والمؤسسات الخدمية الواقعة في المناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم الكافية من المياه خلال فترة الانقطاع.

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وأكدت المحافظة تزويد المناطق المتأثرة بسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة على مدار الساعة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ورجوع الضغوط إلى طبيعتها، مع إمكانية طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 من أي خط أرضي.

​غلق محور الفريق كمال عامر كلياً لمدة يومين لتنفيذ أعمال إنشائية

قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات.. اعرف الأماكن وموعد عودة الضخ

وكانت ​أعلنت إدارة مرور الجيزة عن الغلق الكلي لمحور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات بشتيل، وذلك باتجاه المنيب، لتنفيذ أعمال إنشائية.  

​تفاصيل ومواعيد الغلق المروري

​سبب الغلق: تنفيذ أعمال إنشائية.  

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​منطقة الغلق: غلق محور الفريق كمال عامر كلياً أمام محطة قطارات بشتيل في الاتجاه المؤدي إلى المنيب.  

​بداية الأعمال: تبدأ الأعمال يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 1 صباحاً.  

​نهاية الأعمال: تنتهي الأعمال يوم السبت 7 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 9 مساءً.  

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​مدة الاستمرار: تستمر فترة الغلق لمدة يومين متصلين.

مياه الشرب مياه الجيزة الصرف الصحي مياه الهرم قطع المياه انقطاع المياه

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