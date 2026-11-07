تخضير القاهرة| الدليل الكامل للاستفادة من مبادرة تشجير البيوت.. الأسعار والخطوات

أطلقت محافظة القاهرة مبادرة "تخضير القاهرة" لتشجيع المواطنين والمؤسسات على المشاركة في إعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين، وبأبسط الطرق الممكنة.

و​إذا كنت ترغب أنت وجيرانك في تحويل الشارع أمام عقاركم إلى واحة خضراء، فهذا الدليل يوضح لك خطوات الاستفادة من المبادرة وكيفية المشاركة فيها بسهولة.

​1. الأسعار الرمزية والأحجام المتاحة

و​تتميز المبادرة بتوفير أشجار بأسعار معلنة ومناسبة للجميع لتشجيع المُشاركة المجتمعية:

​الأشجار العادية: تتراوح أسعارها بين 75 إلى 250 جنيهًا.

​الأحجام الكبيرة: تبدأ من 300 جنيه.

​الأنواع المتاحة: تشمل المبادرة 7 أنواع مختلفة من الأشجار المناسبة للبيئة الحضرية والشوارع.

​فكرة تعاونية: يمكن لسكان العمارة الواحدة التجمع ومشاركة مبلغ بسييط جداً فيما بينهم لشراء عدد مناسب من الأشجار لتزيين المدخل والواجهة.

​2. زراعة مجانية بخبرة المتخصصين

​الأمر لا يتوقف عند توفير الأشجار بأسعار مخفضة فحسب، بل تقدم هيئة التجميل دعماً كاملاً للمواطنين؛ حيث يتولى متخصصو الهيئة زراعة الأشجار مجانًا وبطريقة صحيحة تضمن نموها بشكل سليم دون إلحاق أي ضرر بالبنية التحتية أو الأرصفة.

​3. خطوة بسيطة للبدء (كيف تتواصل؟)

و​للاستفادة من خدمة الزراعة المجانية والاستفسار عن الأنواع المتاحة وطريقة استلام الأشجار، كل ما عليك فعله هو:

​الاتصال بالخط الساخن المخصص: 15264 والتنسيق مع الجهات المختصة في محافظة القاهرة.

​4. من أين تحصل على الأشجار؟ (أماكن المشاتل)

و​توفر المبادرة الأشجار من خلال 5 مشاتل رئيسية تابعة للمحافظة لتسهيل وصول المواطنين إليها والحصول على الأشجار مباشرة (يمكنكم متابعة تفاصيل عناوين هذه المشاتل في التعليقات أو التواصل عبر الخط الساخن لتحديد القريب منها لمنطقتك).

ف​بمشاركة بسيطة وتنسيق مع جيرانك، وبدعم كامل من محافظة القاهرة وهيئة التجميل، يمكنك أن تترك بصمة حقيقية في حيّك وتساهم في أن ترجع شوارعنا خضرا وجميلة.

زراعة 100 مليون شجرة بدمياط

وكانت أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظة دمياط، بمستهدف يصل إلى 7,750 شجرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والقرى، وتعزيز قدرات مواجهة الآثار البيئية للتغيرات المناخية.

و تلقت الدكتورة منال عوض تقريراً اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الخامسة من المبادرة بمحافظة دمياط، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد مواقع الزراعة ومتابعة توريد الأشجار وتوزيعها على المواقع المستهدفة، بما يضمن توجيه أعمال الزراعة إلى الأماكن التي تحقق أكبر استفادة بيئية ومجتمعية.