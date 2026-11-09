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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المجلس الرئاسي الليبي: لا توجد معوقات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

محمد المنفي: لا توجد معوقات حقيقية أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
محمد المنفي: لا توجد معوقات حقيقية أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا
شيماء جمال

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عدم وجود معوقات حقيقية تحول دون إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، مشيرا إلى أن الجهود السياسية نجحت في تجاوز العديد من الإجراءات التي كانت تمثل تحدياً أمام استكمال العملية الانتخابية.

وأضاف محمد المنفي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العملية الانتخابية تحتاج إلى وجود مفوضية وإتمام مجموعة من الإجراءات داخلها، لافتاً إلى أن القوانين الانتخابية تشهد توافقاً، وهو ما يجعل المرحلة الحالية بحاجة إلى الانتقال نحو المسار الانتخابي.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن استكمال الانتخابات قد يتطلب إجراء بعض المناقشات السياسية واستيفاء عدد من الإجراءات التنفيذية، حتى تتمكن الجهات المعنية من إجراء العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذه المتطلبات لا تمثل عوائق حقيقية أمام تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

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