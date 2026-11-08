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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد المنفي: دور الأمم المتحدة في ليبيا يجب أن يقتصر على تيسير الحل السياسي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
محمد كمال

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة اقتصار دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على متابعة العملية السياسية وتيسيرها، مؤكدًا أن أي تحرك أممي أو إقليمي يجب أن يحترم السيادة الليبية ويضمن ملكية الليبيين للحل السياسي.

رئيسي المجلس الرئاسي الليبي يحدد ضوابط الدور الأممي في ليبيا

وأضاف المنفي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدور الأممي تجاوز في بعض الأوقات حدود المتابعة والتيسير، مشددًا على ضرورة التزام أي دور تقوم به بعثة الأمم المتحدة أو الدول بمبدأ الملكية الليبية وسيادة الشعب الليبي، مع احترام المؤسسات الشرعية في البلاد.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن جميع النقاشات المتعلقة بمستقبل ليبيا يجب أن تستند إلى مبدأين أساسيين، هما السيادة الليبية ومشاركة المؤسسات الليبية الشرعية، بعيدًا عن الاقتصار على أطراف معينة، إلى جانب ضرورة وجود آليات واضحة تعبر عن إرادة الشعب الليبي في أي خطوات مقبلة.

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي قدم مشروعات تتعلق بإجراء استفتاءات واستطلاعات، بما يتيح الوصول إلى تسوية سياسية واضحة تحظى بمشاركة الليبيين.

ليبيا الأمم المتحدة محمد المنفي السيادة الليبية

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