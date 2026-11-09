أكسيوس: ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر في واشنطن لبحث جهود الوساطة مع إيران

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في واشنطن اليوم الاثنين لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق نار جديد واستئناف المفاوضات النووية مع إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصادر القول إن رئيس الوزراء القطري يرغب في أن يمنح ترامب مزيدًا من الوقت للجهود الدبلوماسية، وأن الرئيس ترامب لا يزال مستعدًا لترك الجهود الدبلوماسية تأخذ مجراها لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق.

كما نقل الموقع عن مصدر مطلع القول إن رئيس الوزراء من المتوقع أن يلتقي مع نائب الرئيس فانس على انفراد قبل اجتماعه مع ترامب.. وقد أمضى فانس الأسبوعين الماضيين منخرطًا بشكل شخصي في محادثات غير مباشرة مع إيران، حيث كان يتحدث مع رئيس الوزراء القطري بشكل شبه يومي.

وأشار الموقع إلى أن الوسطاء القطريين يواصلون إلى جانب جهات إقليمية أخرى مثل مصر والسعودية وباكستان وتركيا مناقشاتهم مع الإيرانيين والبيت الأبيض حول مسودة مقترح تدعو إلى سلسلة من الخطوات على مدى يومين لبناء ثقة متبادلة نحو اتفاق أوسع.