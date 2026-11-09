الصين تطرح سندات خضراء باليوان في كندا للمرة الأولى مع تحسن العلاقات بين البلدين

بدأت الصين طرح سندات سيادية خضراء مقومة باليوان في كندا للمرة الأولى، في خطوة توسع من خلالها حضورها في أسواق الدين الخارجية بهدف تمويل مشروعات مستدامة، بالتزامن مع تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بكين وأوتاوا.

وبدأت وزارة المالية الصينية، اليوم الاثنين، تسويق السندات الخضراء المقومة باليوان، مع تحديد نطاق سعري أولي لعائد السندات لأجل 3 سنوات عند نحو 1.8%، ولأجل 5 سنوات عند نحو 1.9%، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومن المتوقع أن يتم تحديد السعر النهائي للسندات في وقت لاحق من الاثنين، فيما يشارك بنك رويال الكندي في إدارة عملية الطرح.

ويأتي الطرح بعد إعلان وزارة المالية الصينية خططًا لتسويق سندات سيادية خضراء تصل قيمتها إلى 4 مليارات يوان، بما يعادل نحو 600 مليون دولار، في كندا خلال هذا الأسبوع.

ويمثل ذلك أول إصدار خارجي لسندات صينية مقومة باليوان خارج أسواق هونغ كونغ وماكاو ولندن، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ.

ويعكس الطرح مساعي الصين المتواصلة لتعزيز الاستخدام الدولي لعملتها وربط اليوان بمزيد من المستثمرين في الأسواق الخارجية، في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن الدولار.

كما يتزامن مع تحسن العلاقات الثنائية بين الصين وكندا، بعدما اتفق البلدان الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق تجاري يتعلق بالرسوم الجمركية ومواصلة المحادثات الرامية إلى تعزيز صادرات كندا إلى الصين.

ولم توضح وزارة المالية الصينية أسباب طرح سند مقوم باليوان ومدرج في هونج كونج داخل السوق الكندية، لكن الخطوة تأتي في توقيت يشهد تحركًا دبلوماسيًا واقتصاديًا بين البلدين.

ويزور نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج كندا هذا الأسبوع للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي الاقتصادي والمالي الثاني بين الصين وكندا.

ومن المقرر كذلك أن يلتقي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرئيس الصيني شي جين بينج في الصين في وقت لاحق من الشهر الجاري، في ظل مساعي البلدين إلى تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بعد فترة من التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والتجارة الثنائية.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الصين إصداراتها من السندات السيادية الخضراء في الأسواق الخارجية لإبراز التزامها بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في أدوات الدين المقومة باليوان؛ وكان أحدث إصدار من هذا النوع في مايو الماضي في هونغ كونغ، حيث طرحت الصين سندات لأجل 3 و5 سنوات بعوائد بلغت 1.42% و1.56% على التوالي.

ويأتي الإصدار الجديد في كندا ليجمع بين هدفين للصين، هما تعزيز التمويل المرتبط بالمشروعات المستدامة وتوسيع نطاق استخدام اليوان في الأسواق الدولية، بينما يمنح تحسن العلاقات مع كندا بكين فرصة لتعميق حضورها المالي والتجاري في السوق الكندية.