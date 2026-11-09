الخارجية الصينية: مسئول دبلوماسي يزور إيران ويلتقى نائب مجلس الأمن القومي

أكدت وزارة الخارجية الصينية على سعي بكين إلى تعزيز العلاقات بإيران، في ظل التطورات الدولية المتلاحقة وحالة الحرب التي بدأتها أمريكا مع إسرائيل في 28 فبراير الماضي، والتي مازالت آثارها ومستجداتها مستمرة حتى الآن، في ظل احتمال تجددها وبدأ حملة قصف وعدوان جديدة.

في هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية الصينية أن مبعوث بكين للشرق الأوسط زار إيران، والتقى بنائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، وتسعى فيه الصين إلى لعب دور أكبر في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها إيران.

وتدور الاتصالات حاليًا حول لقاء يجمع قادة أمريكا وروسيا والصين خلال الأسبوع المقبل.