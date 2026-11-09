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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلى الجنة

مقابلة ترامب مع سي بي إس
مقابلة ترامب مع سي بي إس
إلهام عبد العزيز

في حديث لافت عن الموت وما ينتظره بعد رحيله، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يفتقده الناس بعد وفاته، مضيفًا أنه شخص متدين، ولذلك يعتقد أنه من الناحية النظرية سيذهب إلى الجنة.

ترامب:آمل أن يفتقدني الناس بعد رحيلي

 


وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS News، عندما سأله الإعلامي روس دوثات عما يعتقد أنه سيحدث له بعد الموت، ليرد قائلًا: آمل أن يفتقدني الناس.


وعندما أوضح المذيع أنه يسأله عما سيحدث له شخصيًا بعد الوفاة، أجاب ترامب: أنا شخص متدين، لذا فمن الناحية النظرية سأذهب إلى الجنة، مضيفًا أنه يأمل ذلك ولا يريد الذهاب إلى الجحيم.

وفي سياق متصل، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران والاستياء من إسرائيل وارتفاع أسعار البنزين كانت من بين العوامل التي أسهمت في خسارة الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن حزبه لم ينجح في إيصال رسائله الاقتصادية إلى الناخبين بالشكل المطلوب.


وقال ترامب، إن شعبيته الشخصية لم تنعكس على المرشحين الجمهوريين الذين دعمهم، مشيرًا إلى أن بعض الناخبين لم يصوتوا بسبب عدم إعجابهم بالمرشحين.


وأضاف أن الناخبين لم يعجبهم استمرار الحرب مع إيران، كما استاءوا من ارتفاع أسعار البنزين، فضلًا عن وجود استياء كبير من إسرائيل، مؤكدًا أنه لا يختلف مع تحليل نائبه جي دي فانس الذي أرجع خسارة الجمهوريين إلى الحرب.


ودافع ترامب عن قراره العسكري تجاه إيران، قائلًا إنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وإنه يعتقد أن القرار سيُنظر إليه تاريخيًا باعتباره قرارًا صائبًا، رغم اعترافه بأنه ربما لم يكن قرارًا جيدًا على المدى القريب.

ترامب الحرب علي إيران هزيمة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي

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