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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 14 فريقًا.. محافظ البحر الأحمر يشهد ختام بطولة الجمهورية لصيد الأسماك

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ختام فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك بمدينة الجونة، بمشاركة ١٤ فريقًا، ضم كل فريق ٥ أعضاء بإجمالي ٧٠ متسابقًا، إلى جانب ١٤ حكمًا، في منافسات جمعت بين المهارة والخبرة والالتزام بقواعد الرياضة والحفاظ على البيئة البحرية.

وحضر حفل الختام المهندس محمد مأمون قداح، رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، والدكتور محمد يوسف، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من ممثلي الجهات المنظمة والرعاة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز نادي سبورتنج بالإسكندرية بالمركز الأول، ونادي النوبي العام بالإسكندرية بالمركز الثاني، فيما حصل نادي الجونة على المركز الثالث.

وهنأ محافظ البحر الأحمر الفرق الفائزة، مشيدًا بالمستوى التنافسي الذي شهدته البطولة، مؤكدًا أن رياضة صيد الأسماك تجمع بين الشغف والمهارة والاستمتاع بالطبيعة، مع ضرورة احترام البيئة البحرية وصون مواردها، باعتبار الحفاظ عليها مسؤولية أساسية تصاحب تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وكشف محافظ البحر الأحمر عن استضافة المحافظة بطولتين دوليتين لرياضة صيد الأسماك خلال عام ٢٠٢٧، الأولى بطولة الجونة «إيجفا» الدولية خلال الفترة من ٣ إلى ٨ يناير، والثانية بطولة العالم للأندية رقم ٣ لصيد الأسماك بالبحر الأحمر، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ يونيو، بمنتجع الجونة السياحي.

وأشار البرقي إلى أن تتابع استضافة هذه البطولات يعزز حضور البحر الأحمر كوجهة دولية للرياضات المائية، ويفتح المجال أمام مزيد من الفعاليات التي تجمع بين المنافسة الرياضية والترويج السياحي، مع الالتزام باحترام الطبيعة والحفاظ على البيئة البحرية.

ووجه محافظ البحر الأحمر الشكر إلى الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، وإدارة مدينة الجونة، والرعاة والمنظمين، تقديرًا لجهودهم في تنظيم البطولة وخروجها بالصورة المشرفة.

الغردقة البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

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