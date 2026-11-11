ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم وخل التفاح معا؟

قد يُفيد تناول الكركم وخل التفاح معًا في تحسين الصحة، تعرّف على كيف يُمكن لهذا المزيج أن يُعزز الصحة العامة.

1. قد يقلل الالتهاب

يوجد الكركمين، المكون النشط في الكركم، بكميات قليلة في كل من الكركم الطازج والمجفف، ويقوم المصنعون باستخلاصه لإنتاج منتجات الكركمين المركزة.

ثبت أن الكركمين يتمتع بفوائد قوية مضادة للالتهابات .

2. قد يحسن الهضم

يُعتبر كل من خل التفاح والكركم من العلاجات الهضمية التقليدية، على الرغم من أن الأدلة التي تدعم فعاليتهما محدودة:

قد يُساعد الكركمين في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي : قد يُخفف الكركم والكركمين من آلام البطن لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي ، وقد استخدمت دراستان جرعات تصل إلى 5 غرامات من الكركم يوميًا.

قد يساعد الكركمين في علاج عسر الهضم : أظهر الكركمين نتائج متباينة في علاج عسر الهضم.

قد يُساعد الكركمين في علاج داء الأمعاء الالتهابي :

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الكركمين، بالتزامن مع الأدوية الموصوفة، قد يُخفف من أعراض التهاب القولون التقرحي.

3. قد يدعم تنظيم مستوى السكر في الدم

يُعرف خل التفاح بقدرته على خفض مستوى السكر في الدم ، وقد دُرست فوائده بشكلٍ وافٍ، وقد يُقدم الكركم فوائد مماثلة. ومن أبرز نتائج الأبحاث:

قد يُحسّن خل التفاح من ضبط مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري : إذ يُمكن أن يُساهم تناول 15-30 ملليلترًا (مل)، أو ما يُعادل ملعقة أو ملعقتين كبيرتين، من خل التفاح المخفف بالماء يوميًا في خفض مستوى سكر الدم الصائم وتحسين مستوى الهيموجلوبين السكري ( HbA1c ) (وهو مقياس لمستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية)، كما يُمكن أن يُساهم تناوله قبل الوجبات في خفض مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

قد يكون للكركمين تأثيرات مضادة لداء السكري : إذ قد يحسن المؤشرات الأيضية، بما في ذلك الدهون الثلاثية والكوليسترول وسكر الدم لدى مرضى السكري.

الكركمين يخفف من ارتفاع سكر الدم والالتهاب في داء السكري من النوع الثاني

خل التفاح والكركمين يُظهران نتائج واعدة في دعم ضبط مستوى السكر في الدم.

4. قد يدعم إدارة الوزن

لطالما اشتهر خل التفاح كأداة لإنقاص الوزن، وقد تدعم خصائص الكركم المضادة للالتهابات بشكل غير مباشر إدارة الوزن، مثل:

قد يُساهم تناول خل التفاح يوميًا في إنقاص الوزن : فقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول خل التفاح يوميًا مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يُساعد في إنقاص الوزن، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثيره ومقارنته بالتدخلات الأخرى.

قد يُفيد الكركمين في إنقاص الوزن : أظهر تحليلٌ أُجري عام 2019 لـ 21 دراسة أن تناول الكركمين يومياً يؤدي إلى انخفاض طفيف في الوزن (أقل من كيلوغرام واحد

المصدر verywellhealth