ماذا يحدث لمستوى الكوليسترول لديك عند تناول الفاصوليا بانتظام؟

يُساعد تناول الفاصوليا بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول، وخاصةً الكوليسترول الضار (LDL)، وستحصل على أفضل النتائج بتناول كوب واحد من الفاصوليا يوميًا أو أربع مرات على الأقل أسبوعيًا .

كيف تساعد الفاصوليا على خفض الكوليسترول

أظهرت الأبحاث أن تناول الفاصوليا قد يساعد في خفض مستوى الكوليسترول، في إحدى الدراسات، تبين أن الاستهلاك اليومي للفاصوليا يقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL)

يكمن تأثير الفاصوليا في خفض الكوليسترول إلى محتواها العالي من الألياف، للألياف فوائد عديدة لصحة القلب، بما في ذلك دورها في دعم مستويات الكوليسترول الصحية، كما أنها تساعد في إدارة الوزن، والشعور بالشبع، والحد من الالتهابات

طرق أخرى لخفض الكوليسترول من خلال تناول الفاصوليا

على الرغم من أن الفاصوليا تساعد في المقام الأول على خفض الكوليسترول من خلال محتواها العالي من الألياف، إلا أن هناك بعض المركبات الصحية الأخرى التي تحتوي عليها والتي تساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة:

تحتوي البقوليات على نشا مقاوم، وهذا يعني أنها تتخمر في الأمعاء الغليظة وتغذي البكتيريا النافعة في أمعائك، وهذا يمنعها من رفع مستوى الجلوكوز، أو سكر الدم، ويرتبط النشا المقاوم بخفض الكوليسترول.

تُعدّ البقوليات مصدراً للبروتين النباتي، ومن الأمثلة الأخرى على البروتينات النباتية المكسرات وفول الصويا، وكلها مرتبطة بخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، يُمكن أن يُساعد تناول المزيد من البروتينات النباتية على تجنّب تناول البروتينات الحيوانية الغنية بالدهون، والتي قد ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

تحتوي البقوليات على ستيرولات نباتية، تشبه في تركيبها الكوليسترول البشري، بتناول المزيد من الستيرولات النباتية، تساعد على منع امتصاص الجسم للكوليسترول، مع ذلك، فهي لا تمنع الجسم من امتصاص كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، والذي يُشار إليه غالبًا باسم الكوليسترول "الجيد

كم مرة يجب تناول الفاصوليا لخفض الكوليسترول

إذا كنت ترغب في تناول المزيد من الفاصوليا لخفض مستوى الكوليسترول لديك، فحاول تناول كوب واحد من الفاصوليا يوميًا، يرتبط تناول كوب واحد بخفض مستوى الكوليسترول في أغلب الأحيان .

مع ذلك، لا يزال بإمكانك الحصول على العديد من الفوائد الصحية بتناول نصف كوب من الفاصوليا يوميًا، كما أظهرت الأبحاث أن تناول الفاصوليا أربع مرات على الأقل أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

توصي الإرشادات الغذائية بإدراج الفاصوليا في نظامك الغذائي كمصدر للبروتين، ويمكن لكل من النباتيين وغير النباتيين تناول الفاصوليا كمصدر للبروتين (والألياف).

كيفية تناول المزيد من البقوليات دون الشعور باضطرابات هضمية

إذا كنت ترغب في البدء بتناول المزيد من الفاصوليا ولكنك قلق بشأن اضطراب جهازك الهضمي، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل هذا الخطر:

زِد تدريجيًا من تناولك للفاصوليا والألياف، فالإفراط في تناول الألياف دفعة واحدة، خاصةً إذا لم تكن معتادًا على ذلك ، قد يُرهق جهازك الهضمي.

حاول توزيع تناولك للألياف على مدار اليوم بدلًا من تناولها دفعة واحدة، أضف حوالي 5 غرامات يوميًا كل بضعة أيام حتى يعتاد جسمك على هذه الزيادة.

اطبخي الفاصوليا جيداً. فالفاصوليا غير المطبوخة جيداً ترتبط باضطرابات معوية أكثر.

اشرب المزيد من الماء كلما زدت من تناولك للألياف

المصدر verywellhealth