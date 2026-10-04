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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتوقع.. تناول خل التفاح مع العسل وستدهشك النتائج

خل تفاح
خل تفاح
نهى هجرس

قد يُساعد خل التفاح الممزوج بالعسل على تحسين الهضم، وتنظيم مستوى السكر في الدم، ودعم صحة القلب، بالإضافة إلى فوائده المضادة للميكروبات والالتهابات، ويُعدّ هذا المزيج آمناً عادةً عند تناوله بكميات قليلة؛ ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى الآثار الجانبية المحتملة مثل تآكل الأسنان واضطرابات المعدة.

1. قد تتحسن عملية الهضم لديك 

يحتوي خل التفاح على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة وخمائر، تدعم توازن الميكروبيوم المعوي والهضم الصحي.

يحتوي العسل على البريبايوتكس ، التي تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة وتشجع نموها، عند الجمع بين خل التفاح والعسل، قد يُحسّن ذلك الهضم ويُقلل الانتفاخ. 

2. قد تلاحظ تحسناً في مستوى السكر في الدم

قد يساعد خل التفاح جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، الأنسولين هرمون يحول الجلوكوز إلى طاقة، يعمل حمض الأسيتيك الموجود في الخل على إبطاء تحويل الكربوهيدرات إلى سكر، مما قد يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات. 

يحتوي العسل على السكر، لكنه قد يرفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي أكثر من المحليات المكررة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة ، والتي قد تزداد انتشارًا عند ارتفاع مستوى السكر في الدم. 

قد يُساهم تناول خل التفاح والعسل معًا في استقرار مستوى السكر في الدم وزيادة الطاقة لفترة أطول، ويُمكن أن يكون هذا التأثير مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يُعانون من مقاومة الأنسولين ، أو مقدمات السكري ، أو الذين يُعانون من انخفاض حاد في الطاقة بعد تناول الطعام.

3. قد تحصل على تعزيز لجهاز المناعة 

خل التفاح والعسل غنيين بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للميكروبات التي قد تُساعد في تقوية جهاز المناعة وتقليل احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا،  في حال الإصابة بالمرض، قد تُخفف خصائصهما المضادة للالتهابات من التهاب الحلق، وتُهدئ السعال، وتُساعد على ترقيق المخاط لتسهيل الشفاء. 

4. قد يساعد في تخفيف السعال والتهاب الحلق

يُعدّ العسل علاجاً طبيعياً معروفاً للسعال، وهو فعّالٌ كبعض الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، يُغطي قوامه الكثيف الحلق، وقد تُساعد خصائصه المضادة للميكروبات في مكافحة البكتيريا .

يتمتع خل التفاح أيضاً بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما قد يساعد على تقوية جهاز المناعة وتعزيز الشفاء بشكل أسرع،  يجد بعض الأشخاص أنه يساعد على ترقيق المخاط أثناء نزلات البرد أو الإنفلونزا.

5. قد تتحسن صحة قلبك

قد يدعم خل التفاح والعسل صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العسل على حماية الأوعية الدموية من التلف مع مرور الوقت، مما يدعم تحسين الدورة الدموية ووظائف القلب. 

تشير الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يُحسّن مستويات الكوليسترول ويُخفّض ضغط الدم بشكل طفيف عند استخدامه بانتظام بكميات صغيرة، وقد وجدت مراجعة لتسع تجارب سريرية أن الأشخاص الذين تناولوا كميات صغيرة من خل التفاح يوميًا (حوالي ملعقة طعام واحدة أو أقل) لمدة ثمانية أسابيع على الأقل شهدوا تحسنًا طفيفًا في مستويات الكوليسترول الكلي

المصدر health 

خل تفاح العسل فوائد خل التفاح مع العسل القلب

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