قد يساعد خل التفاح في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

قد تدعم البروبيوتيك الموجودة في خل التفاح غير المبستر، والتي توجد ، صحة الجهاز الهضمي وتعزز امتصاص العناصر الغذائية.

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من خل التفاح يوميا؟

- صحة الجهاز الهضمي

يستخدم بعض الناس خل التفاح لتحسين الهضم، ولأن الخل حمضي، فقد يساعد على تحفيز الإنزيمات الهاضمة في المعدة.

- الكوليسترول وصحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح قد يُحسّن مستويات الكوليسترول بشكل طفيف، بما في ذلك خفض الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.

- خسارة الوزن

يُعتقد أن تأثيرات فقدان الوزن الملحوظة مرتبطة بحمض الأسيتيك، الذي قد يزيد من الشعور بالشبع ويؤدي إلى انخفاض طفيف في تناول السعرات الحرارية بعد الوجبات