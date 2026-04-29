قد يساعد خل التفاح في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.
قد تدعم البروبيوتيك الموجودة في خل التفاح غير المبستر، والتي توجد ، صحة الجهاز الهضمي وتعزز امتصاص العناصر الغذائية.
ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من خل التفاح يوميا؟
- صحة الجهاز الهضمي
يستخدم بعض الناس خل التفاح لتحسين الهضم، ولأن الخل حمضي، فقد يساعد على تحفيز الإنزيمات الهاضمة في المعدة.
- الكوليسترول وصحة القلب
تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح قد يُحسّن مستويات الكوليسترول بشكل طفيف، بما في ذلك خفض الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.
- خسارة الوزن
يُعتقد أن تأثيرات فقدان الوزن الملحوظة مرتبطة بحمض الأسيتيك، الذي قد يزيد من الشعور بالشبع ويؤدي إلى انخفاض طفيف في تناول السعرات الحرارية بعد الوجبات