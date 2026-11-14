محافظ أسوان يتابع حملات مكافحة الحشرات والقوارض بالأحياء السكنية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الصحة فى تكثيف أعمال مكافحة الحشرات والقوارض من خلال رش المبيدات بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، وفقًا لخطة العمل المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بالمنظومة الصحية والوقائية.

دعم متواصل للمنظومة الوقائية

وأعرب محافظ أسوان عن شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لدعمه المتواصل للقطاع الصحى بأسوان ، وتوفير المبيدات والمستلزمات والإمكانات اللازمة لتعزيز جهود الوقاية والارتقاء بالخدمات الصحية ، مؤكداً على أهمية إستمرار التنسيق بين المحافظة والوزارة لضمان تنفيذ البرامج الوقائية بكفاءة .

مكافحة البعوض والعقارب والقوارض

ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن التعاون بين وزارة الصحة والمحافظة يتيح توفير المبيدات المخصصة لمكافحة البعوض والعقارب والفئران ، إلى جانب معدات الرش اللازمة لمواجهة الحشرات الطائرة بما يدعم فرق المكافحة الميدانية ويوسع نطاق أعمالها بمختلف أنحاء المحافظة .

وأضاف الدكتور محمد سعيد بأن أعمال الرش والمتابعة الدورية تستهدف الحد من إنتشار الحشرات والقوارض ، والوقاية من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عنها ، مع إستمرار تنفيذ خطة المكافحة بالمناطق والأحياء السكنية .