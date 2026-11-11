لتوفير الوقت.. علي ماهر يخطط لعقد اجتماعات مع المحترفين عبر زووم

كشف سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، عن أسلوب العمل الذي يعتمد عليه علي ماهر، مشيرًا إلى أنه يخطط لعقد اجتماعات عبر تطبيق «زووم» مع لاعبي منتخب مصر المحترفين خارج المعسكرات، من أجل شرح الجوانب الفنية وتوفير الوقت قبل التجمعات الدولية.

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية، إن علي ماهر سيعقد اجتماعات مع اللاعبين المحترفين خارج المعسكر، خلال فترات الراحة، لمناقشة النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها، حتى يكون اللاعبون على دراية بتعليماته قبل انطلاق المعسكرات.

وأضاف أن علي ماهر يعتمد على العمل الفردي مع اللاعبين بشكل يومي، قبل الانتقال إلى العمل الجماعي، موضحًا أن لديه الكثير من التفاصيل الفنية التي يعمل عليها بصورة مستمرة وشبه يومية.

وأشار إلى أن طريقة عمل علي ماهر تعتمد على الاهتمام بكل التفاصيل، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وهو ما يتطلب وقتًا ومجهودًا كبيرين من الجهاز الفني واللاعبين.

مواعيد مباراتي مصر ومالاوي

وفي سياق آخر، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

موقف منتخب مصر ومالاوي في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في المباراتين لتعزيز صدارته والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.