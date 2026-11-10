شهادات الادخار في بنك مصر بعد رفع الفائدة.. تفاصيل العوائد والمدد وشروط الشراء

تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن شهادات الادخار في البنوك المصرية، بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة، وما تبعها من تحركات مصرفية لإعادة تسعير المنتجات الادخارية وطرح أو تعديل أوعية بعوائد متنوعة تناسب احتياجات أصحاب المدخرات، سواء الباحثين عن دخل دوري منتظم أو الراغبين في تنمية أموالهم على المدى الطويل.

شهادات الادخار في بنك مصر بعد رفع الفائدة

وشهدت السوق المصرفية منافسة بين البنوك الكبرى لجذب السيولة، مع وصول العائد على بعض الشهادات متغيرة الفائدة إلى 20.5% سنويا، واقتراب العائد على بعض الشهادات ثابتة العائد من 19%، مع تنوع أنظمة صرف العائد بين اليومي والشهري والربع سنوي والسنوي.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، وهو ما انعكس على الأوعية الادخارية المرتبطة بأسعار الفائدة، وفتح المجال أمام العملاء لإعادة تقييم اختياراتهم الادخارية.



شهادات الادخار في بنك مصر

يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، تختلف من حيث مدة الاستثمار وطبيعة العائد ودورية صرف الأرباح، بما يمنح العملاء خيارات متعددة وفقا لأهدافهم المالية واحتياجاتهم.

وتشمل أبرز الشهادات المطروحة من البنك ما يلي.

شهادة الادخار

شهادة الادخار ذات العائد التراكمي لمدة 3 سنوات

تتيح هذه الشهادة للعملاء الحصول على عائد تراكمي يتم صرفه بالكامل في نهاية مدة الاستثمار، وتتمثل أبرز تفاصيلها في الآتي.

تصدر للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يتم احتساب العائد بصورة تراكمية وصرفه في نهاية مدة الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقا لقواعد الاسترداد المعمول بها.

يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير

تعد شهادة يوماتي من الأوعية الادخارية التي توفر عائدا متغيرا يتم صرفه يوميا، ويرتبط سعر العائد فيها بسعر الكوريدور للإيداع لدى البنك المركزي.

وتتضمن أبرز مواصفاتها ما يلي.

تصدر للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد سنوي متغير يصرف يوميا.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقا لقواعد الاسترداد.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

ويتيح بنك مصر شراء الشهادة من خلال الفروع، والإنترنت البنكي، وتطبيق الموبايل البنكي، وماكينات الصراف الآلي، كما يوفر للعملاء المقيمين بالخارج إمكانية طلب شرائها عبر البريد الإلكتروني المخصص للخدمة [email protected].

غرامات استرداد شهادة يوماتي قبل موعد الاستحقاق

في حالة رغبة العميل في استرداد الشهادة قبل انتهاء مدتها، يطبق البنك خصما من معدل العائد وفقا للفترة التي مرت على إصدارها، وذلك على النحو التالي.

خلال السنة الأولى يتم خصم 3% من معدل العائد المطبق.

خلال السنة الثانية يتم خصم 2% من معدل العائد المطبق.

خلال السنة الثالثة يتم خصم 1% من معدل العائد المطبق.

وتخضع الشهادة للشروط والأحكام المنظمة من جانب البنك.

شهادات الادخار في بنك مصر بعد رفع الفائدة

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

يقدم بنك مصر شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، التي تعتمد على عائد يتناقص سنويا خلال مدة الاستثمار، مع إتاحة اختيار دورية صرف العائد وفقا للأنظمة المتاحة.

وتشمل أبرز تفاصيل الشهادة ما يلي.

تصدر للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد تنافسي متناقص سنويا طوال مدة الشهادة.

تتاح بدورية صرف شهرية أو سنوية.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لقواعد الاسترداد.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري زيادة أسعار العائد الأساسية على الجنيه بنسبة 1%، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%.

وأعقب القرار تحرك عدد من البنوك لمراجعة أسعار العائد على منتجاتها الادخارية، سواء الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بأسعار الفائدة الأساسية أو الشهادات ثابتة العائد، بهدف تعزيز جاذبيتها أمام العملاء وتوفير بدائل متنوعة للادخار.