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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين صبري تشوق جمهورها لفيلم «نصيب» بنشر لقطات من كواليس العمل

النصيب
النصيب
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها مجموعة من اللقطات من فيلمها الجديد «نصيب»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لتشوق متابعيها للعمل المنتظر، الذي يجمعها بالفنان معتصم النهار.

 

ياسمين صبري وفيلم النصيب 

وصُوّرت مشاهد الفيلم بالكامل في مدينة الغردقة الساحلية، مستفيدًا من طبيعتها البحرية وأجوائها المميزة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري ومعتصم النهار كل من رحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري.

ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد أنور، ونضال الشافعي، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداثه حول حيرة تعيشها الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري بشأن الزواج.

النصيب ياسمين صبري ياسمين فيلم النصيب

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