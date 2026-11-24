أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم /الثلاثاء/ أن ماليزيا تستعد لإعادة أكثر من 6500 مهاجر إلى بورما (ميانمار) في إطار موجة جديدة من عمليات الترحيل وذلك على الرغم من المخاوف المثارة بشأن حقوقهم وسلامتهم.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء قوله أمام البرلمان الماليزي : "لقد أصدر وزير الخارجية إذنا باستخدام ثلاث سفن تابعة للبحرية لإتمام عملية إعادة 1500 مواطن بورمي يومي 6 و7 ديسمبر ، وإنه سيتم ترحيل أكثر من 5300 شخص آخرين جوا خلال شهر ديسمبر "على نفقة بورما".

وكانت ماليزيا قد أعادت في أواخر سبتمبر نحو 1500 مواطن بورمي، في خطوة حذرت منظمات حقوق الإنسان من أنها قد تعرض المهاجرين للخطر، نظرا لإعادتهم إلى بلد تمزقه الحرب.

ويأتي هذا الإعلان الجديد من قبل رئيس الوزراء الماليزي بعد أيام قليلة من صدور قرار عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، خلصت فيه إلى أن السلطات البورمية ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، خلال حملة عسكرية عام 2017 أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، وأمرت باتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا وتسهيل عودة اللاجئين.

وفي أواخر أكتوبر الماضي ، كانت ماليزيا قد أعلنت أنها ستطلب توضيحات من بورما ، عقب ورود تقارير تفيد بأن مئات المهاجرين الذين أعيدوا إلى البلاد قد وضعوا رهن الاحتجاز.