طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس، اليوم (الثلاثاء) ، الموافقة على زيادات بمليارات الدولارات في تمويل الجيش، في حال إقرار المشرعين مشروع قانون إنفاق مؤقتا جديدا.

وأرسل البيت الأبيض إلى الكونجرس قائمة بالزيادات التمويلية التي يريد إدراجها في أي مشروع قانون مؤقت قد يقره المشرعون الشهر المقبل، لضمان استمرار تمويل الوكالات الفيدرالية.

ويتضمن الطلب، الذي يحمل اسم «الاستثناءات التمويلية»، مجموعة من الإعفاءات والاعتمادات المالية لبرامج محددة، من بينها مشروع «القبة الذهبية» للدفاع الصاروخي، الذي يتبناه ترامب، وفئة جديدة من البوارج الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، وجهود مكافحة حرائق الغابات، والوقاية من الأمراض المعدية، وأحد بنود تمويل الطاقة النووية.

ويعود المشرعون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وسط اقتراب الموعد النهائي المحدد في 11 ديسمبر لإقرار تشريعات التمويل وتجنب إغلاق الحكومة.

ويريد البيت الأبيض أيضا السماح للبحرية الأمريكية بالبدء في شراء المواد اللازمة لبناء أول بارجة حربية من فئة «ترامب».

وكان ترامب قد طلب تخصيص مليار دولار في موازنته لعام 2027 لبدء العمل على السفينة، إلا أن الطلب أثار انقساما بين المشرعين، ومن غير المرجح أن يحصل على التمويل في ظل سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.

وحذر البيت الأبيض من أن عدم إدراج النصوص المطلوبة في تشريعات التمويل سيؤدي إلى تأخيرات تؤثر على تكلفة بناء السفينة والالتزام بالجدول الزمني لتسليمها.

وتشمل القائمة أيضا منح وزارة الدفاع الأمريكية مرونة في شراء تكنولوجيا مضادة للطائرات المسيرة، وزيادة إنتاج عدة أنواع من الذخائر التي شهدت استخداما مكثفا في العمليات العسكرية خارج الولايات المتحدة.

كما ستتيح المقترحات للبنتاجون إنفاق مليارات الدولارات لضمان استمرار برامج بناء غواصات البحرية الأمريكية من فئتي «كولومبيا» و«فرجينيا» وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار البيت الأبيض في الوثيقة إلى أن استثناءات تمويلية إضافية لبرامج دفاعية ستُقدم لاحقا، في إشارة إلى مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة تمويل بعض البرامج، بالتزامن مع تعثر جهود ترامب الرامية إلى تأمين موازنة إجمالية للبنتاجون بقيمة 1.5 تريليون دولار داخل الكونجرس.

وفي سياق متصل، تطلب إدارة ترامب منح إدارة الطيران الفيدرالية مزيدا من المرونة لإعادة توجيه التمويلات نحو تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، وذلك بعد أن أدى توقف شامل للرحلات الجوية على مستوى البلاد إلى تعطيل حركة الطيران خلال الشهر الجاري.

وطلب البيت الأبيض أيضا تخصيص ملياري دولار إضافيين لضمان استمرار برنامج «أرتميس»، الذي يستهدف إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر، وفقا للجدول الزمني المحدد.