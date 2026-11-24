لم يعد دور مساعدات الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على الإجابة عن الاستفسارات وكتابة النصوص، إذ تتجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير أدوات قادرة على تنفيذ المهام اليومية بصورة مستقلة، وفي هذا الإطار أضافت شركة ميتا خاصية جديدة إلى مساعدها الذكي «ميوز» (Muse)، تتيح له إجراء المكالمات الهاتفية مع الشركات والمطاعم نيابة عن المستخدمين، لإنجاز الحجوزات والاستفسارات وتحديد المواعيد دون تدخل مباشر منهم.

وجاء الإعلان عن الميزة الجديدة في 12 نوفمبر 2026، على لسان ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا، الذي أوضح إتاحتها للمشتركين المدفوعين داخل الولايات المتحدة، بعد اختبارها بصورة محدودة منذ سبتمبر الماضي.

وتقوم الفكرة على أن يحدد المستخدم المهمة التي يريد تنفيذها، ثم يتولى «ميوز» التواصل هاتفيًا مع الجهة المطلوبة، ومتابعة المحادثة للوصول إلى النتيجة المرجوة، بدلًا من الاكتفاء بتقديم إرشادات حول كيفية إنجازها.

كيف يستطيع ميوز تنفيذ المكالمات والحجوزات؟

تتيح الخاصية للمستخدمين الاستعانة بالمساعد الذكي في المهام التي تتطلب إجراء اتصالات هاتفية، مثل البحث عن مطعم متاح للحجز، أو الاستفسار عن خدمات شركات الاتصالات والتأمين، أو تحديد مواعيد لدى مقدمي الخدمات.

وتبرز أهمية هذه الإمكانية عند التعامل مع جهات لا توفر أنظمة للحجز الإلكتروني، إذ يمكن للمساعد الاتصال بها والاستفسار عن الخدمات المتاحة، والتعامل مع قوائم الرد الآلي والانتظار حتى يرد أحد الموظفين المختصين.

ومن الأمثلة التي ظهرت خلال مرحلة الاختبار، تجربة أحد موظفي ميتا الذي استخدم «ميوز» للاتصال بوكالة سيارات فولفو، حيث ظل المساعد منتظرًا لمدة تقارب 15 دقيقة قبل الحصول على المعلومات المتعلقة بالموعد المطلوب.

لكن هذه التجربة الفردية لا تعني أن النظام يحقق النتائج نفسها في جميع المكالمات، خاصة أن الشركة لم تنشر حتى الآن بيانات تفصيلية عن معدلات نجاحه في تنفيذ الطلبات المختلفة.

كم تبلغ تكلفة استخدام ميزة المكالمات في ميوز؟

لا تزال خاصية إجراء المكالمات الهاتفية حصرية للمشتركين المدفوعين في مساعد «ميوز» داخل الولايات المتحدة، ولم تعلن ميتا عن موعد محدد لتوفيرها في الأسواق الأخرى.

وتبدأ باقات الاشتراك من 20 دولارًا شهريًا، وتمنح المستخدمين رصيدًا يصل إلى 500 مليون وحدة معالجة نصية (Token) أسبوعيًا، بينما توفر الباقة الأعلى، التي تبلغ تكلفتها 100 دولار شهريًا، ما يصل إلى 3 مليارات وحدة.

وفي المقابل، لم تكشف الشركة عن تفاصيل كاملة بشأن عدد المكالمات المسموح بها أو المدة المتاحة لكل اتصال، كما لم توضح بصورة شاملة حدود استخدام الميزة أو مدى قدرتها على إنجاز مختلف أنواع الحجوزات والطلبات.

جوجل تدخل المنافسة بمكالمات الذكاء الاصطناعي

لا تتحرك ميتا وحدها في اتجاه تطوير مساعدين قادرين على إجراء اتصالات هاتفية، إذ تعمل شركات تكنولوجية أخرى على تقديم خدمات مشابهة، من بينها جوجل التي توفر إمكانات لإجراء المكالمات عبر خدمة «Call for Me» المدعومة بتقنيات «جيميناي».

ويعكس هذا التنافس تحولًا في طبيعة المساعدات الذكية، بعدما بدأت الشركات في الانتقال من تطوير أدوات تفاعلية تقدم الإجابات إلى أنظمة يمكنها التواصل مع المؤسسات وتنفيذ الإجراءات المطلوبة بصورة مباشرة.

ورغم ذلك، لا تزال هذه التقنية تواجه عقبات عملية، من بينها رفض بعض موظفي خدمة العملاء التعامل مع المكالمات التي يتضح أنها صادرة عن أنظمة آلية، وهو ما قد يعطل تنفيذ بعض المهام أو يستلزم تدخلًا بشريًا.

تجارب ميتا تثير تساؤلات بشأن خصوصية المكالمات

بالتزامن مع التوسع في استخدام «ميوز» لإجراء الاتصالات، تبرز تساؤلات تتعلق بمدى وضوح آلية عمل المساعد والطرف الذي يتحدث بالفعل مع الشركات.

وكان موقع «404 Media» قد نشر تحقيقًا كشف فيه عن استعانة ميتا بمتعاقدين بشريين لإجراء بعض المكالمات خلال الاختبارات السابقة للمساعد، وهو ما أثار نقاشًا حول حدود التدخل البشري في المهام التي يفترض أن ينفذها الذكاء الاصطناعي.

ولم يتضمن الإعلان الأخير توضيحًا بشأن استمرار هذا الأسلوب في النسخة الجديدة، أو ما إذا كانت جميع المكالمات تُدار آليًا دون مشاركة بشرية.