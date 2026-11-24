أصبح استخدام الكمبيوتر المحمول جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي، سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه، لكن اعتياد كثيرين على وضعه مباشرة فوق الساقين يثير تساؤلات حول تأثير الإشعاعات والحرارة الصادرة عنه في الجسم، ومدى ارتباط ذلك بالإصابة بالسرطان أو مشكلات الخصوبة، خاصة لدى الرجال، وهو ما توضحه الدراسات العلمية وآراء المتخصصين.

هل يؤدي وضع الكمبيوتر المحمول على الساقين إلى الإصابة بالسرطان؟

بحسب تقرير لمجلة "تايمز"، رغم انتشار المخاوف بشأن الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تصدرها أجهزة الكمبيوتر المحمولة، فإن الأبحاث العلمية لم تقدم حتى الآن أدلة مقنعة على أن استخدامها مباشرة فوق الفخذين يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

ويرجع ذلك إلى أن هذه الأجهزة تصدر إشعاعات غير مؤينة منخفضة الطاقة، وهي النوع المستخدم في تقنيات الاتصال اللاسلكي، مثل الواي فاي والبلوتوث، ولا تمتلك طاقة كافية لإحداث التأثيرات التي يسببها الإشعاع المؤين، مثل إتلاف الحمض النووي للخلايا.

وفي هذا السياق، توضح ماريا فيشتينغ، عالمة وبائيات السرطان بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم، أن الأبحاث لم تثبت وجود آلية يمكن من خلالها أن يؤدي استخدام الكمبيوتر المحمول إلى الإصابة بالسرطان.

ويتفق معها مارتن روسلي، أستاذ علم الأوبئة البيئية بالمعهد السويسري للصحة العامة وطب المناطق الحارة في بازل، مشيرًا إلى انخفاض مستويات الإشعاع الصادرة عن هذه الأجهزة، بما يجعل احتمالات حدوث أضرار صحية بسببها محدودة للغاية.

وتشير مراجعات علمية أجريت بتكليف من منظمة الصحة العالمية لدراسة العلاقة بين استخدام الهواتف المحمولة والسرطان إلى عدم وجود أدلة قوية على أن التعرض لإشعاعات الترددات الراديوية يؤدي إلى الإصابة بالمرض، وهو ما يوفر قدرًا من الاطمئنان بشأن أجهزة اللابتوب التي تنتج مستويات تعرض أقل في ظروف استخدام عديدة.

تأثير حرارة اللابتوب على الخصوبة لدى الرجال

تختلف المخاوف المتعلقة بالخصوبة عن تلك المرتبطة بالسرطان، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن الحرارة الناتجة عن الكمبيوتر المحمول قد تؤثر في جودة الحيوانات المنوية، خاصة عند وضع الجهاز مباشرة على منطقة الفخذين لفترات ممتدة.

وتوضح جيسي ميلز، الأستاذة الإكلينيكية لطب المسالك البولية بكلية ديفيد غيفن للطب في جامعة كاليفورنيا، أن الخصيتين تحتاجان إلى درجة حرارة أقل من حرارة الجسم الطبيعية حتى تتم عملية إنتاج الحيوانات المنوية بصورة مثالية.

وعند وضع الكمبيوتر المحمول على الساقين، خاصة أثناء الشحن أو التشغيل لفترات طويلة، قد تنتقل الحرارة إلى منطقة كيس الصفن، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها.

ورصدت دراسات ارتفاع حرارة هذه المنطقة بنحو 4.7 إلى 5 درجات فهرنهايت عند استخدام الكمبيوتر المحمول بهذه الطريقة، وهو ما قد ينعكس على حركة الحيوانات المنوية وقدرتها على السباحة بصورة طبيعية.

وتزداد المشكلة مع استمرار الجلوس وإحاطة الساقين بمنطقة الأربية، الأمر الذي يساعد على احتباس الحرارة، وقد يضاعف التأثير المحتمل في جودة الحيوانات المنوية.

وتلفت ميلز إلى أن الخمول البدني المصاحب للاستخدام المطول للأجهزة قد يمثل عاملًا إضافيًا يستحق الانتباه، خاصة لدى الرجال الذين يقضون ساعات طويلة في الجلوس أمام الكمبيوتر.

هل تتأثر خصوبة المرأة باستخدام اللابتوب؟

في المقابل، تبدو احتمالات تأثر الخصوبة لدى النساء بالحرارة المباشرة للكمبيوتر المحمول أقل مقارنة بالرجال، بحسب ميلز.

ويرتبط ذلك بموقع المبيضين والرحم داخل الجسم، وإحاطتهما بطبقات من العضلات والأنسجة التي توفر قدرًا من الحماية من الحرارة الخارجية.

لكن هذا لا يعني أن الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر المحمول لا يحمل أي تأثيرات صحية، إذ يمكن أن يؤدي الخمول وقلة النشاط البدني إلى اضطرابات في الصحة الأيضية، وهي عوامل قد ترتبط بتراجع الخصوبة لدى الرجال والنساء.

هل تعود الحيوانات المنوية إلى طبيعتها بعد التوقف عن استخدام اللابتوب على الساقين؟

توضح ميلز أن التأثيرات المرتبطة بارتفاع حرارة الخصيتين قد تكون مؤقتة وقابلة للتحسن عند تجنب التعرض المستمر للحرارة.

وتستغرق دورة إنتاج الحيوانات المنوية نحو 60 إلى 70 يومًا، ولذلك فإن الابتعاد عن مصادر الحرارة المباشرة خلال هذه الفترة قد يتيح للجسم إنتاج حيوانات منوية جديدة بعيدًا عن التأثيرات السابقة.

وتشير هذه المدة إلى أهمية تقليل التعرض للحرارة، لكنها لا تعني أن جميع مشكلات الخصوبة يمكن علاجها بمجرد تغيير طريقة استخدام الكمبيوتر المحمول، إذ تتطلب بعض الحالات فحوصات وتقييمًا طبيًا لتحديد أسبابها.

طرق الوقاية من أضرار وضع اللابتوب على الفخذين

يمكن تجنب كثير من المشكلات المرتبطة بالاستخدام غير الصحيح للكمبيوتر المحمول من خلال تعديلات بسيطة في طريقة العمل، من أبرزها:

وضع الجهاز على مكتب: يفضل استخدام سطح ثابت بدلًا من وضع الكمبيوتر المحمول مباشرة على الفخذين، لتقليل انتقال الحرارة إلى الجسم.

يفضل استخدام سطح ثابت بدلًا من وضع الكمبيوتر المحمول مباشرة على الفخذين، لتقليل انتقال الحرارة إلى الجسم. استخدام حامل مخصص: يساعد حامل اللابتوب على إبعاد الجهاز عن الساقين وتحسين وضعية الجلوس أثناء العمل.

يساعد حامل اللابتوب على إبعاد الجهاز عن الساقين وتحسين وضعية الجلوس أثناء العمل. الاهتمام بتبريد الجهاز: تجنب تغطية فتحات التهوية، واستخدم وسائل التبريد المناسبة إذا ارتفعت درجة حرارة الكمبيوتر.

تجنب تغطية فتحات التهوية، واستخدم وسائل التبريد المناسبة إذا ارتفعت درجة حرارة الكمبيوتر. تقليل فترات الجلوس المتواصل: احرص على أخذ فترات راحة منتظمة والوقوف والمشي بدلًا من البقاء في الوضع نفسه لساعات.

احرص على أخذ فترات راحة منتظمة والوقوف والمشي بدلًا من البقاء في الوضع نفسه لساعات. ممارسة الرياضة: يساعد النشاط البدني المنتظم على دعم الصحة الأيضية وتحسين الدورة الدموية.

يساعد النشاط البدني المنتظم على دعم الصحة الأيضية وتحسين الدورة الدموية. الحفاظ على وزن صحي: يرتبط الوزن الزائد ومشكلات التمثيل الغذائي، مثل السكري من النوع الثاني، بزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات قد تؤثر في الخصوبة.

أضرار أخرى للجلوس أمام الكمبيوتر المحمول لفترات طويلة

إلى جانب التأثيرات المحتملة للحرارة، قد يؤدي الاعتماد على الكمبيوتر المحمول لساعات طويلة يوميًا إلى مشكلات في العضلات والعظام، خاصة عند استخدامه في وضعيات غير مريحة.

ويشير روسلي إلى أن الأشخاص الذين يقضون نحو 40 ساعة أسبوعيًا في استخدام الكمبيوتر المحمول أثناء الجلوس قد يعانون من آلام ومشكلات عضلية وهيكلية مع مرور الوقت، نتيجة استمرار الجسم في وضعية واحدة لفترات ممتدة.

ويمكن الاستعانة بمكتب قابل لتعديل الارتفاع للتبديل بين الجلوس والوقوف، بما يساعد على تحسين وضعية الجسم وتقليل الضغط على الظهر والرقبة، لكن يظل التحرك وممارسة النشاط البدني أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة.