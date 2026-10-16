الصحة تنظم يوماً علمياً للتمريض بمعهد ناصر بمشاركة خبراء دوليين ومصريين

نظمت وزارة الصحة والسكان، فعاليات اليوم العلمي «التمريض ومنظومة الرعاية الصحية في مصر» بمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة،بمشاركة الدكتور كريم أبو المجد الخبير العالمي في جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء، ونخبة من المتخصصين المصريين والدوليين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الاستثمار في الكوادر التمريضية وتطوير قدراتهم، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

دراسة أبعاد نقص هيئة التمريض على المستويين المحلي والدولي

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المناقشات تركزت حول ثلاثة محاور رئيسية، شملت دراسة أبعاد نقص هيئة التمريض على المستويين المحلي والدولي وتأثيره على جودة الخدمات، وطرح آليات عملية لتجاوز الصعوبات التي تواجه الأطقم التمريضية، وترسيخ ثقافة الممارسة التمريضية الآمنة والتركيز على الرعاية المتمركزة حول المريض، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية لهيئة التمريض وتطوير رعاية الأطفال وحديثي الولادة، واستعراض النماذج الحديثة لفرق الرعاية المتكاملة مثل فرق التخدير ومنسقي جراحات زراعة الأعضاء، فضلًا عن التعامل مع طوارئ الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة.

وفي ختام الفعاليات، أكد الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، أن هذا اليوم العلمي يمثل خطوة مهمة نحو نقل الخبرات الدولية وتوطين أحدث الممارسات المهنية في مصر، بما يسهم مباشرة في تحسين تجربة المريض داخل المستشفيات الحكومية.