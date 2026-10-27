معهد ناصر يُطلق سلسلة فعاليات طبية شاملة لدعم وتوعية مرضى الأورام

إيماناً بأن رحلة التعافي تبدأ بالوعي والدعم النفسي، يواصل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج ريادته في تقديم رعاية صحية متكاملة، مُعلناً عن تنظيم حزمة من الفعاليات التوعوية والمحاضرات الطبية المتخصصة، والمصممة خصيصاً لدعم مريضات ومرضى الأورام وأسرهم لمواجهة تحديات المرض بوعي وثقة.

انطلقت الفعاليات برعاية الدكتورة/ مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور/ محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، وتحت إشراف مباشر من الدكتورة/ مي عبدالباسط، مدير مركز الأورام بالمعهد، لضمان توفير بيئة علاجية تجمع بين دقة التدخل الطبي والاحتواء النفسي.

أبرز المحاور والورش التوعوية:

الكشف المبكر أمل وحياة: تسليط الضوء على الأهمية القصوى للفحص المبكر لسرطان الثدي كأهم خطوات العلاج.

اعرفي حقك: التوعية الشاملة بالمبادرات الصحية الداعمة لمريضات سرطان الثدي وكيفية الاستفادة منها.

التغلب على فقدان الشهية: تقديم إرشادات طبية وتمريضية للتعامل مع تحديات التغذية أثناء تلقي العلاج.

"أنا أجمل رغم التغير": جلسات دعم نفسي مكثفة لتعزيز ثقة المرأة بنفسها، والتأكيد على أن قوتها وجمالها لا يتأثران برحلة العلاج.

رسالة المعهد: المريض شريك في التعافي



وأكدت إدارة معهد ناصر للبحوث والعلاج أن مفهوم الرعاية الصحية يتجاوز مجرد تقديم العلاج الدوائي؛ فالتثقيف الصحي والدعم الاجتماعي والنفسي يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحسين جودة الحياة. نحن نؤمن بأن