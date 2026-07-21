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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات تدل على وجود بق الفراش.. لا تتجاهلها

بق الفراش
بق الفراش
أسماء عبد الحفيظ

يعد بق الفراش من الحشرات الصغيرة التي تختبئ في المراتب والأثاث والشقوق الضيقة، ويصعب اكتشافها في بداية الإصابة. 

ومع ذلك، هناك علامات واضحة قد تشير إلى وجودها في المنزل، ما يساعد على التعامل معها مبكرًا قبل انتشارها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- لدغات متكررة عند الاستيقاظ

من أشهر علامات بق الفراش ظهور لدغات حمراء صغيرة ومسببة للحكة بعد النوم، وغالبًا تكون في مناطق الجلد المكشوفة مثل الذراعين والساقين والرقبة، وقد تظهر في خط مستقيم أو في مجموعات.

2- بقع دم صغيرة على الملاءة

قد تلاحظ بقعًا حمراء أو بنية صغيرة على أغطية السرير أو الوسائد، وهي قد تنتج عن سحق إحدى الحشرات أثناء النوم أو من مكان اللدغة.

3- نقاط سوداء على المرتبة

وجود نقاط سوداء صغيرة تشبه حبيبات الفلفل على المرتبة أو في زوايا السرير قد يكون من فضلات بق الفراش، وهي من أبرز علامات الإصابة.

4- العثور على بيض أو قشور شفافة

يضع بق الفراش بيضًا صغيرًا أبيض اللون في الشقوق وثنيات المراتب، كما يترك قشورًا شفافة بعد انسلاخه أثناء النمو.

5- رائحة غير معتادة

عند زيادة أعداد بق الفراش، قد تنبعث رائحة حلوة أو عفنة خفيفة في المكان، رغم أن هذه العلامة لا تظهر دائمًا.

6- رؤية الحشرة نفسها

بق الفراش حشرة صغيرة بنية اللون، مسطحة الشكل، ويبلغ طولها نحو 4 إلى 7 ملليمترات. يختبئ نهارًا ويخرج ليلًا للتغذي على الدم.

أين يختبئ بق الفراش؟

لا يقتصر وجوده على المرتبة فقط، بل قد يختبئ في:

  • شقوق السرير الخشبي.
  • خلف اللوحات وإطارات الصور.
  • أطراف السجاد.
  • الكنب والمقاعد.
  • خلف ورق الحائط أو داخل الشقوق.

ماذا تفعل إذا اكتشفت بق الفراش؟

  • افحص المرتبة والسرير جيدًا.
  • اغسل المفروشات بالماء الساخن وجففها بحرارة مرتفعة إذا كانت تعليمات الغسيل تسمح بذلك.
  • نظف المرتبة والكنب بالمكنسة الكهربائية مع التخلص من محتوياتها بعد الانتهاء.
  • سد الشقوق التي قد تختبئ فيها الحشرات.
  • إذا كانت الإصابة كبيرة، فقد يكون من الأفضل الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الحشرات.
بق الفراش المراتب المراتب والأثاث والشقوق الضيقة

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