ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الفاكهة ليلا؟

عندما يتعلق الأمر بتنظيم مستويات السكر في الدم ، قلّما يثير الطعام حيرةً مثل الفاكهة، وقد تبلغ هذه الحيرة ذروتها ليلاً، حيث قد تبدو قطعة فاكهة حلوة خياراً غير مناسب قبل النوم مباشرةً.

على الرغم من غناها بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إلا أن الفاكهة تُثير مخاوف كثيرة بسبب احتمال تسبب محتواها الطبيعي من السكر في ارتفاع نسبة السكر في الدم. وبينما يُعدّ منع ارتفاع نسبة السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية لمرضى السكري، فإن الفاكهة تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة وصحة أيضية سليمة على المدى الطويل

هل يؤدي تناول الفاكهة قبل النوم فعلاً إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، أم أن هذا القلق مبالغ فيه؟

تحدثنا مع أخصائيي التغذية لمعرفة ما يحدث فعلاً لمستوى السكر في الدم عند تناول الفاكهة ليلاً.

نسبة السكر في الدم ليلاً

قبل الخوض في كيفية تأثير الفاكهة على مستوى السكر في الدم أثناء الليل، من المفيد أولاً فهم كيفية تنظيم مستوى السكر في الدم أثناء النوم، يُحفز النوم بواسطة ساعتنا البيولوجية الداخلية، والمعروفة بالإيقاع اليومي، يساعد الإيقاع اليومي في تنظيم إفراز العديد من الهرمونات المشاركة في إدارة مستوى السكر في الدم”

طول الليل، يعمل الجسم على الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم أثناء الصيام.

للوقاية من انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل كبير، يقوم الكبد بإطلاق كميات صغيرة من الجلوكوز (السكر) في مجرى الدم، بينما تساعد الهرمونات مثل الأنسولين في تنظيم كمية السكر المتاحة" .

تضمن هذه العملية حصول الدماغ والأعضاء الأخرى على إمداد ثابت من الطاقة أثناء النوم، ومع ذلك، مع اقتراب ساعات الصباح الباكر، ترتفع مستويات هرمونات مثل الكورتيزول وهرمون النمو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي ظاهرة تُعرف بظاهرة الفجر

ما تتناوله قبل النوم قد يؤثر على هذه العملية، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الوجبات الكبيرة قبل النوم يؤدي عموماً إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الليل.

من ناحية أخرى، تميل الأطعمة التي تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية إلى الهضم ببطء أكثر، مما يؤدي إلى استقرار مستويات الجلوكوز في الدم طوال الليل

هل يؤثر تناول الفاكهة قبل النوم على نسبة السكر في الدم؟

بما أن الفاكهة تحتوي على الكربوهيدرات ، فمن المنطقي التساؤل عما إذا كان تناولها قبل النوم قد يؤثر على تنظيم سكر الدم أثناء الليل، مع ذلك، فإن تأثير الفاكهة على سكر الدم في الواقع أكثر تعقيداً

بالنسبة لمعظم الأفراد الأصحاء، يكون الجسم مجهزاً جيداً لتنظيم مستويات السكر في الدم بعد تناول الفاكهة ليلاً، مع أن الفاكهة تحتوي على سكريات وكربوهيدرات طبيعية قد ترفع مستوى السكر في الدم، إلا أن تناول حصة نموذجية من الفاكهة الكاملة لا يُرجح أن يُسبب ارتفاعاً حاداً أو مطولاً في مستوى السكر في الدم، خاصةً لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري".

وذلك لأن الجسم قادر على إفراز الأنسولين والاستجابة له بكفاءة، مما يسمح للجلوكوز بالانتقال من مجرى الدم إلى الخلايا، والحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق صحي

المصدر eating well