روبيو: وزير الحرب هيجسيث ينفذ أوامر الرئيس ترامب فيما يتعلق بإيران والضربات على قوارب تهريب المخدرات



دافع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، عن وزير الحرب بيت هيجسيث في مواجهة مساعي عزله ومساءلته في مجلس النواب قائلاً إنه عمل على تنفيذ أوامر مباشرة من القائد الأعلى (الرئيس دونالد ترامب) فيما يتعلق بإيران والضربات على قوارب تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، وغير ذلك.

وقال وزير الخارجية الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي، -في تصريح اليوم الثلاثاء عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس- إن للرئيس ترامب الحق في "التصدي للتهديدات الوشيكة" ضد الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية عن روبيو قوله إن تهديدات إيران والقوارب التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة تندرج ضمن هذا السياق، في إشارة منه إلى حملة الضربات العسكرية المميتة التي استهدفت السفن منذ العام الماضي.

وفيما يتعلق باعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي، أصر روبيو مجدداً على أن العملية "كانت في كثير من الحالات عملية إنفاذ قانون، لأنه كان هارباً من العدالة الأمريكية، وقد أُلقي القبض عليه" بتهمة تهريب المخدرات.