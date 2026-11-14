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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة الإمام الشافعي والسيدة عائشة والسيدة نفيسة وسور مجرى العيون

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بمناطق الإمام الشافعى والسيدة عائشة والسيدة نفيسة ومنطقة سور مجرى العيون، فى إطار متابعته الدورية لنسب أعمال تطويرهم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته، م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

 

محافظ القاهرة 

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير الجارية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية، وتعظيم مقوماتها السياحية والثقافية، وإعادة إظهار قيمتها الحضارية، مع الحفاظ على طابعها المعمارى والتاريخى، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والمرافق، وتوفير بيئة حضارية تليق بتاريخ هذه المناطق ومكانتها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير منطقة الإمام الشافعى، وتابع ما يجرى من أعمال لرفع كفاءة وترميم وصيانة الواجهات والعناصر التراثية المرتبطة بضريح شاهين كينج، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وجهاز التنسيق الحضارى، بما يضمن الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمنطقة، وإبراز قيمتها التراثية.

كما تابع محافظ القاهرة معدلات تنفيذ أعمال تطوير ميدان الإمام الشافعى، والمنطقة المحيطة به، واطلع على الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها بالتعاون مع الشركة المسؤولة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق نقلة حضارية بالمنطقة، مع تكثيف التشجير، والإنارة.

كما تابع د. إبراهيم صابر أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة، وما تشهده من أعمال تحسين للمظهر الحضارى وزيادة المساحات الخضراء، من خلال زراعة الأشجار وتنسيق أحواض الزرع على الأرصفة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير مظهر جمالى يتناسب مع أهمية المنطقة وموقعها التاريخى.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات والشركات المنفذة، ومتابعة مراحل التنفيذ بشكل دورى، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة وفي المواعيد المقررة، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والحفاظ على ما يتم إنجازه بعد انتهاء المشروعات، لضمان استدامة التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق التاريخية بالقاهرة، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري، بالتوازي مع الحفاظ على المباني والمواقع ذات القيمة التاريخية والتراثية، بما يعيد لهذه المناطق مكانتها ويجعلها نقاط جذب للسائحين والزائرين.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منطقة سور مجرى العيون

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