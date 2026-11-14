تعليق ناقد موضة على فستان ليلى أحمد زاهر.. ماذا قال؟

حرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في حفل Vogue Arabia 2026 بدبي.

إطلالة ليلى أحمد زاهر

تألقت ليلى أحمد زاهر في الصور بإطلالة غير تقليدية من أختيار الإستايلست سيدرك حداد، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض ونسقت معه كاب مطرز بالكامل.

حمل فستان ليلى أحمد زاهر توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي حملت توقيع شبرد.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلى أحمد زاهر على شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

تعليق ناقد موضة على فستان ليلى أحمد زاهر

علق حكيم شاهين، ناقد موضة اللبناني، ليلى أحمد زاهر في حفل VogueBallofArabia2026 في دبي قائلا:"كنت متوقع اقوى بكثيرررر

لان ستايلها بالفترة الاخيرة قاعد يلفتني لهذا الاطلالة هاي خيبتلني ظني

الفستان كان ممكن تطلع بي بااي مهرجان بس هذا الحفل يطلب ابداع و ابتكار اكثر من فستان بكاب عليه شغل."

تابع:"طالعة حلوه ؟ اي نعم كثيررر حلوة بس safe بالنسبة للمناسبة حتى التنسيق سوپر مرتب و ما فيه اي ابتكار، تقيمي 8/10."