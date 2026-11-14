قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية
ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
السلطات المجرية تضبط 20 مليون يورو في إطار تحقيقات فساد مع وزير سابق
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لفتح جميع معابر غزة لدخول المساعدات الإنسانية
بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تعليق ناقد موضة على فستان ليلى أحمد زاهر.. ماذا قال؟

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
هاجر هانئ

حرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في حفل Vogue Arabia 2026 بدبي.

إطلالة ليلى أحمد زاهر 

تألقت ليلى أحمد زاهر في الصور بإطلالة غير تقليدية من أختيار الإستايلست سيدرك حداد، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض ونسقت معه كاب مطرز بالكامل.

حمل فستان ليلى أحمد زاهر توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي حملت توقيع شبرد.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلى أحمد زاهر على شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

تعليق ناقد موضة على فستان ليلى أحمد زاهر

علق حكيم شاهين، ناقد موضة اللبناني، ليلى أحمد زاهر في حفل VogueBallofArabia2026 في دبي قائلا:"كنت متوقع اقوى بكثيرررر
لان ستايلها بالفترة الاخيرة قاعد يلفتني لهذا الاطلالة هاي خيبتلني ظني
الفستان كان ممكن تطلع بي بااي مهرجان بس هذا الحفل يطلب ابداع و ابتكار اكثر من فستان بكاب عليه شغل."
تابع:"طالعة حلوه ؟ اي نعم كثيررر حلوة بس safe بالنسبة للمناسبة حتى التنسيق سوپر مرتب و ما فيه اي ابتكار، تقيمي 8/10."

ليلى أحمد زاهر فستان ليلى أحمد زاهر إطلالة ليلى أحمد زاهر صور ليلى أحمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

جائزتان للهيئة العامة للاستثمار من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار

الذهب

تراجع كبير.. سعر الذهب في السعودية اليوم

الدولار

وصل لـ53 جنيها.. سعر الدولار في البنوك اليوم

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد