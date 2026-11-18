تقدمت قيادات حزب الجبهة الوطنية بخالص التعازي والمواساة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة نجله المهندس حسام عبد الوهاب، معربين عن بالغ حزنهم لهذا المصاب الأليم، وداعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

عاصم الجزار يقدم واجب العزاء لرئيس حزب مستقبل وطن

وتقدم الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية والوكيل الأول لمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في وفاة نجله، داعيًا المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن ينعم عليه بواسع رحمته ومغفرته.

وأعرب الجزار عن خالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا الظرف الأليم.

محمد عمران ينعى المهندس حسام عبد الوهاب

كما تقدم المستشار محمد عمران، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية والنائب الأول لرئيس الحزب، بخالص التعازي إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة نجله المهندس حسام عبد الوهاب.

وأعرب عمران عن صادق مواساته لأسرة الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.