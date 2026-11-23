أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة، فادي حاج علي، أهمية تمكين المرأة في منطقة البحر المتوسط، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والقيادية، باعتبارهما شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ندوة حول تمكين المرأة، عُقدت اليوم الاثنين، في إطار فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأشاد الأمين العام بالإنابة بإسهامات المرأة في جهود إحلال السلام وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ومواجهة التحديات، مشددًا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لمشاركتها بفاعلية في الحياة الاقتصادية وصنع القرار.

وقال إن المرأة في مختلف أنحاء المنطقة تضطلع بدور متنامٍ في قيادة التغيير ودفع الابتكار والمساهمة في تحقيق السلام والتنمية، وهو ما يستدعي ليس فقط الاعتراف بهذه الأدوار، وإنما أيضًا تهيئة الظروف التي تتيح لها مواصلة هذا الإسهام وتطويره.

وأوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة أن المساواة بين الجنسين تمثل ركيزة أساسية لتمكين المجتمعات من تحقيق كامل إمكاناتها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يستند إلى الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع، الذي اعتُمد في مدريد عام 2022، وخارطة الطريق المخصصة لتنفيذه.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تقييم ما تحقق من تقدم وتحديد أولويات المرحلة المقبلة من التعاون الإقليمي، من خلال عملية تشاركية وشاملة، لافتًا إلى أن مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي، الذي عُقد صباح اليوم مع انطلاق فعاليات المنتدى، جمع منظمات المجتمع المدني والمبادرات النسائية والخبراء.

وأوضح أن توصيات مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي ستُعرض في وقت لاحق، للاستفادة منها في المناقشات الحكومية الدولية المقررة غدًا، تمهيدًا لتحديد أولويات المؤتمر الوزاري المرتقب بعد غدٍ الأربعاء.

وحدد الأمين العام بالإنابة أربع أولويات رئيسية يتعين على دول المنطقة تكثيف جهودها المشتركة بشأنها، تتمثل أولها في التمكين الاقتصادي للمرأة، مسلطًا الضوء على تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد بأن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة لا تتجاوز 19%، مقابل 70% للرجال.

وتتعلق الأولوية الثانية بتعزيز القيادة النسائية، بما يضمن مشاركة المرأة بصورة حقيقية ومؤثرة في القرارات التي تشكل مستقبل المجتمعات، مشيرًا إلى مبادرة «المرأة تقود التغيير»، التي تحظى بدعم الوكالة الكتالونية للتعاون الإنمائي، وتهدف إلى تعزيز مراعاة المساواة بين الجنسين في مواقع القيادة داخل الجامعات المتوسطية، إلى جانب تكريم المؤسسات التي تسهم في دفع هذا التحول.

أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في وضع المرأة في صميم الاستجابات الإقليمية لتحديات تغير المناخ والنزاعات والأمن، موضحًا أن الاتحاد يعمل، من خلال شبكته المعنية بالمناخ والمرأة والسلام والأمن، التي أُطلقت في العاصمة الأردنية عمّان عام 2025، وبالتعاون مع شركائه، ومن بينهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، على ضمان أن تكون وجهات نظر المرأة وقيادتها جزءًا أساسيًا من جهود العمل المناخي وبناء السلام.

وفيما يتعلق بالأولوية الرابعة، شدد على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق التمكين الاقتصادي أو تعزيز القيادة النسائية بصورة كاملة في ظل استمرار تعرض المرأة لخطر العنف في المجالين العام والخاص، فضلًا عن تنامي أشكاله عبر الإنترنت.

وذكّر الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت في 17 نوفمبر الجاري على مشروع قرار يدعو إلى تكثيف الجهود لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، مشددًا على أهمية استثمار مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحل بعد غدٍ الأربعاء، لتعزيز جهود الوقاية من العنف، وتكثيف التوعية من خلال التعليم، وتحسين خدمات الدعم المقدمة للناجيات، وتعزيز الاستجابات المؤسسية.

وأكد أن هذه الأولويات الأربع مترابطة وتتطلب التزامًا مستدامًا من الحكومات وتعاونًا متواصلًا بين مختلف دول المنطقة، مشيرًا إلى أن المناقشات الجارية وتقرير الاتحاد الثاني بشأن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين يسلطان الضوء على ما تحقق من إنجازات، وكذلك حجم الجهود التي لا تزال مطلوبة.

واختتم فادي حاج علي كلمته بالإشارة إلى الاحتفاء بنماذج نسائية ملهمة خلال فعاليات المنتدى، من خلال جوائز «المرأة تصنع التغيير» وجوائز الصحفيات الأورومتوسطيات، موجهًا التهنئة للفائزات، ومثمنًا جهود جميع الأطراف التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقة البحر المتوسط.