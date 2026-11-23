

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية بقرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مبادرة «خطوة نحو قرية أفضل» التي أطلقتها المحافظة، بهدف رفع كفاءة وتطوير مداخل القرى والمراكز والمدن، وإضفاء طابع حضاري وجمالي عليها، وذلك بحضور فايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها بمدخل القرية تطوير هويتها البصرية، من خلال إنشاء بوابة رئيسية بتصميم مميز يعتمد على الأعمدة الخرسانية والإضاءة، إلى جانب إنشاء أحواض لزراعة الزهور، ورفع كفاءة استراحة المواطنين، فضلًا عن تمهيد مدخل القرية بطبقة من السن، بما يسهم في تيسير حركة المارة وتحسين المظهر العام للمدخل.

كما تشمل الأعمال التوسع في المساحات الخضراء وزراعة الأشجار وزهور الزينة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بما يدعم جهود المحافظة في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة والمظهر الحضاري بالقرية.