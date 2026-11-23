تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى دمياط، تنفيذ جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف حملات النظافة، ومتابعة المرافق والطرق، ورفع الإشغالات، ومتابعة ملفات التصالح، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

مركز ومدينة الزرقا

تواصلت أعمال رفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة، والتخلص من التراكمات والمقالب العشوائية، للحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري.

كما تمت متابعة سير العمل بالإدارة الهندسية، والوقوف على معدلات إنجاز ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، ومراجعة إجراءات تلقي وفحص الطلبات، مع التأكيد على سرعة إجراء المعاينات والانتهاء من الملفات المستوفاة وتذليل العقبات أمام المواطنين.

مركز ومدينة كفر سعد

شهد المركز تنفيذ حملات للنظافة العامة، إلى جانب جولات ميدانية بمواقف السيارات لمتابعة انتظام حركة النقل والتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة وتوافر وسائل النقل اللازمة لتيسير انتقال المواطنين.

كما نُفذت حملة مكبرة للسلامة الغذائية على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار، وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي إطار تحقيق الانضباط بالشارع، نُفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام والأرصفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما عُقدت لقاءات جماهيرية للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم وبحث سبل حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب عقد اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية لمتابعة ملفات المتغيرات المكانية والتصالح والإشغالات والنظافة العامة.

وفي سياق آخر، تمت زيارة المعهد الأزهري بالوحدة المحلية بالسوالم، وتفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والتواصل مع الطلاب.

مدينة ميت أبو غالب

تواصلت أعمال النظافة خلال الفترة الصباحية ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع، إلى جانب متابعة المخابز البلدية للتأكد من توافر السلع ومطابقة الخبز للمواصفات والأوزان المقررة.

وفي إطار الحفاظ على انتظام المرافق العامة، تمت متابعة أعمال لحام وإصلاح مواسير مياه الشرب بمنطقة الطريق الجديد، لمعالجة الكسورات المتكررة والحد من حدوثها، كما جرى إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بمنطقة البحر بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما شملت الجهود المرور على موقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة وحسن معاملة المواطنين، إلى جانب متابعة السوق والتأكد من إعلان الأسعار والحفاظ على النظافة ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

مدينة السرو

تواصلت حملات النظافة العامة بكورنيش النيل والشوارع الرئيسية والفرعية وقطع الأراضي الفضاء، إلى جانب متابعة أعمال تطهير وتمليس مطابق الصرف الصحي بالتنسيق مع قطاع الصرف، وإزالة العوائق والرواسب لضمان كفاءة التصريف والاستعداد للتعامل مع الأمطار خلال فصل الشتاء.

كما تم تنظيم اصطفاف وفحص معدات وسيارات الوحدة المحلية، بحضور اللجنة المشكلة من مكتب المستشار العسكري للمحافظة وإدارة المركبات بديوان عام المحافظة، للوقوف على الحالة الفنية والتشغيلية ومدى الجاهزية، استعدادًا لتنفيذ فعاليات مشروع «صقر» للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث.

مدينة الروضة

تواصلت حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين، ومصادرة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما عُقد لقاء جماهيري بمقر الوحدة للاستماع إلى طلبات المواطنين وشكاواهم، وبحثها والعمل على حلها في أسرع وقت.

مركز ومدينة فارسكور والقرى التابعة

تواصلت أعمال النظافة والتجريف بالمدينة والقرى التابعة، مع رفع المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة، إلى جانب صيانة الإنارة العامة وري الأشجار والحدائق، وغسيل مدخل قرية كفر العرب، ورفع كفاءة المظهر الحضاري بالقرى.

كما تمت متابعة أعمال المركز التكنولوجي وملفات التصالح، واستقبال المواطنين لاستكمال طلباتهم وتذليل العقبات أمامهم، مع التوقيع على نماذج 8 لرفعها لاعتمادها من محافظ دمياط.

مركز ومدينة دمياط والقرى التابعة

تابعت الوحدة المحلية مطالب المواطنين والموقف التنفيذي للملفات المقدمة منهم، مع توجيه الإدارات المعنية بسرعة فحص الطلبات والاستفسارات وتذليل المعوقات، وتيسير الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.

كما تمت متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وموقف طلبات المواطنين ومعدلات الإنجاز، والاستماع إلى استفساراتهم وتوضيح الإجراءات المطلوبة لاستكمال معاملاتهم، مع التأكيد على التنسيق بين الإدارات المختصة وسرعة إنهاء الملفات.

وفي إطار تحسين مستوى النظافة، نُفذت حملة مكبرة بقرية الشيخ ضرغام، أسفرت عن رفع 60 طنًا من تراكمات المخلفات، بمشاركة معدات ديوان عام المحافظة وفرق العمل المعنية.

كما اعتمدت الوحدة المحلية نماذج 8 لعدد من ملفات التصالح المستوفاة، عقب الانتهاء من مراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.

وفي قطاع الطرق، تمت متابعة أعمال قشط طريق السيالة تمهيدًا لاستكمال أعمال رفع كفاءته وتجهيزه للرصف، بالتنسيق مع مديرية الطرق والجهات المعنية، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من الأعمال لتيسير الحركة المرورية.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات والوحدات المحلية، والعمل على تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المرافق والطرق، وسرعة إنجاز ملفات التصالح والخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل مع الإشغالات والمخالفات، بما يحقق الانضباط ويرتقي بمستوى الخدمات في مختلف أنحاء المحافظة.