كل ما لا تعرفه عن الماتشا.. فوائد الشاي الأخضر الياباني وأضراره للجسم

أصبح شاي الماتشا من المشروبات الرائجة في الفترة الأخيرة، بفضل لونه الأخضر المميز وفوائده الصحية المحتملة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، ويُقبل عليه كثيرون باعتباره مشروبًا يساعد على التركيز وإنقاص الوزن. لكن ما فوائده الحقيقية؟ وهل يمكن أن يسبب أضرارًا عند الإفراط في تناوله؟

ما هو شاي الماتشا؟

الماتشا هو مسحوق ناعم يُصنع من أوراق الشاي الأخضر التي تُزرع في الظل، ثم تُجفف وتُطحن. ويختلف عن الشاي الأخضر التقليدي في أن الشخص يتناول مسحوق الأوراق نفسه بعد خفقه في الماء أو الحليب، بدلًا من نقع الأوراق ثم إزالتها.

فوائد الماتشا للجسم

1- غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الماتشا على مركبات نباتية، أبرزها الكاتيكينات، ومنها مركب EGCG، الذي يساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي، ويُدرس تأثيره المحتمل في حماية الخلايا من التلف.

2- تحسين التركيز والانتباه

يجمع الماتشا بين الكافيين والحمض الأميني «إل-ثيانين»، وقد يساعد هذا المزيج على تعزيز اليقظة والانتباه لدى بعض الأشخاص.

3- فوائد محتملة لصحة القلب

تشير أبحاث عن الشاي الأخضر إلى فوائد محتملة لبعض مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية، مثل مستويات الكوليسترول، لكن الأدلة الخاصة بالماتشا نفسه لا تزال محدودة، ولا يُعد بديلًا للعلاج الطبي.

4- هل يساعد على إنقاص الوزن؟

قد يساهم الماتشا بدرجة محدودة في زيادة استهلاك الطاقة بسبب احتوائه على الكافيين ومركبات الشاي الأخضر، لكن لا توجد أدلة قوية تثبت أنه يسبب فقدانًا ملحوظًا للوزن بمفرده. وتكون فائدته أوضح عندما يحل محل المشروبات المحلاة ضمن نظام غذائي متوازن.

أضرار الماتشا والآثار الجانبية

رغم فوائده المحتملة، فإن الإفراط في تناول الماتشا قد يسبب بعض المشكلات الصحية، ومنها:

الأرق: بسبب احتوائه على الكافيين، خاصة عند تناوله مساءً.

بسبب احتوائه على الكافيين، خاصة عند تناوله مساءً. القلق والخفقان: قد يزيد العصبية أو سرعة ضربات القلب لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

قد يزيد العصبية أو سرعة ضربات القلب لدى الأشخاص الحساسين للكافيين. اضطرابات المعدة: قد يسبب الغثيان أو الشعور بعدم الراحة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

قد يسبب الغثيان أو الشعور بعدم الراحة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة. تقليل امتصاص الحديد: قد تؤثر مركباته في امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، لذلك يُفضل الفصل بينه وبين مكملات الحديد.

قد تؤثر مركباته في امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، لذلك يُفضل الفصل بينه وبين مكملات الحديد. مخاطر المستخلصات المركزة: ارتبطت بعض مكملات مستخلص الشاي الأخضر بحالات نادرة من إصابة الكبد، ولا يعني ذلك أن تناول الماتشا كمشروب باعتدال يسبب المشكلة نفسها.

ما الكمية المناسبة من الماتشا يوميًا؟

لا توجد كمية يومية مثالية مثبتة تناسب الجميع، لأن محتوى الكافيين يختلف حسب نوع المسحوق والكمية المستخدمة وطريقة التحضير.

وينصح بتناوله باعتدال، مع احتساب الكافيين القادم من القهوة والشاي ومصادره الأخرى. أما الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو الخفقان أو يتناولون أدوية بانتظام، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة لهم.

طريقة تحضير الماتشا في المنزل

يمكن تحضير الماتشا بإضافة نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة من المسحوق إلى نحو 60–80 ملليلترًا من الماء الساخن غير المغلي، ثم خفقه جيدًا حتى يذوب. ويمكن إضافة الحليب لتحضير الماتشا لاتيه، مع تقليل السكر المضاف لتجنب السعرات الزائدة.

فإن الماتشا مشروب غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على الكافيين، وقد يساعد على اليقظة والتركيز، لكن فوائده لا تعني أنه علاج للأمراض أو وسيلة سحرية للتخسيس.

وتظل الكمية المعتدلة، وجودة المنتج، واتباع نظام غذائي صحي، عوامل أساسية للاستفادة منه وتقليل آثاره الجانبية.

المصادر: