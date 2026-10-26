قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تقطع طريق مرسى علم – الشلاتين بالبحر الأحمر.. وتحذيرات من عبور مجرى المياه
خلال لقائه بجوتيريش.. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن
اتساع رقعة التسرب النفطي قبالة سواحل الإمارات.. وإغلاق مزيد من الشواطئ
إقبال على الجمعية العمومية العادية وغير عادية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
48 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقق إيجار تمليكي
لأول مرة .. الدولار يتخطى حاجز 56 جنيهًا في البنوك
الرئيس السيسي: مصر تدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين
رئيس مجلس الشيوخ: الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.. ومصر تقف مع أشقائها درعا يصون لا سيفا يعتدي
لا إفلات من العقاب..ملك الأردن: لاحقنا الإرهابيين حتى جحورهم ولن نقبل أبدَا من يفرقنا
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: مشاورات مكثفة مع واشنطن لتحديد موعد نقل القيادة العملياتية في زمن الحرب
ارتفاع عدد مشتركي إنترنت النطاق العريض الثابت 9.5% في ديسمبر 2025
الاتحاد الدولي للمستشفيات يعلن فوز مصر بمقعد أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس إدارة الاتحاد للمرة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كل ما لا تعرفه عن الماتشا.. فوائد الشاي الأخضر الياباني وأضراره للجسم

الماتشا
الماتشا
ريهام قدري

أصبح شاي الماتشا من المشروبات الرائجة في الفترة الأخيرة، بفضل لونه الأخضر المميز وفوائده الصحية المحتملة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، ويُقبل عليه كثيرون باعتباره مشروبًا يساعد على التركيز وإنقاص الوزن. لكن ما فوائده الحقيقية؟ وهل يمكن أن يسبب أضرارًا عند الإفراط في تناوله؟

ما هو شاي الماتشا؟

الماتشا هو مسحوق ناعم يُصنع من أوراق الشاي الأخضر التي تُزرع في الظل، ثم تُجفف وتُطحن. ويختلف عن الشاي الأخضر التقليدي في أن الشخص يتناول مسحوق الأوراق نفسه بعد خفقه في الماء أو الحليب، بدلًا من نقع الأوراق ثم إزالتها.

فوائد الماتشا للجسم

1- غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الماتشا على مركبات نباتية، أبرزها الكاتيكينات، ومنها مركب EGCG، الذي يساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي، ويُدرس تأثيره المحتمل في حماية الخلايا من التلف.

2- تحسين التركيز والانتباه

يجمع الماتشا بين الكافيين والحمض الأميني «إل-ثيانين»، وقد يساعد هذا المزيج على تعزيز اليقظة والانتباه لدى بعض الأشخاص.

3- فوائد محتملة لصحة القلب

تشير أبحاث عن الشاي الأخضر إلى فوائد محتملة لبعض مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية، مثل مستويات الكوليسترول، لكن الأدلة الخاصة بالماتشا نفسه لا تزال محدودة، ولا يُعد بديلًا للعلاج الطبي.

4- هل يساعد على إنقاص الوزن؟

قد يساهم الماتشا بدرجة محدودة في زيادة استهلاك الطاقة بسبب احتوائه على الكافيين ومركبات الشاي الأخضر، لكن لا توجد أدلة قوية تثبت أنه يسبب فقدانًا ملحوظًا للوزن بمفرده. وتكون فائدته أوضح عندما يحل محل المشروبات المحلاة ضمن نظام غذائي متوازن.

أضرار الماتشا والآثار الجانبية

رغم فوائده المحتملة، فإن الإفراط في تناول الماتشا قد يسبب بعض المشكلات الصحية، ومنها:

  • الأرق: بسبب احتوائه على الكافيين، خاصة عند تناوله مساءً.
  • القلق والخفقان: قد يزيد العصبية أو سرعة ضربات القلب لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.
  • اضطرابات المعدة: قد يسبب الغثيان أو الشعور بعدم الراحة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.
  • تقليل امتصاص الحديد: قد تؤثر مركباته في امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، لذلك يُفضل الفصل بينه وبين مكملات الحديد.
  • مخاطر المستخلصات المركزة: ارتبطت بعض مكملات مستخلص الشاي الأخضر بحالات نادرة من إصابة الكبد، ولا يعني ذلك أن تناول الماتشا كمشروب باعتدال يسبب المشكلة نفسها.

ما الكمية المناسبة من الماتشا يوميًا؟

لا توجد كمية يومية مثالية مثبتة تناسب الجميع، لأن محتوى الكافيين يختلف حسب نوع المسحوق والكمية المستخدمة وطريقة التحضير.

وينصح بتناوله باعتدال، مع احتساب الكافيين القادم من القهوة والشاي ومصادره الأخرى. أما الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو الخفقان أو يتناولون أدوية بانتظام، فمن الأفضل استشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة لهم.

طريقة تحضير الماتشا في المنزل

يمكن تحضير الماتشا بإضافة نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة من المسحوق إلى نحو 60–80 ملليلترًا من الماء الساخن غير المغلي، ثم خفقه جيدًا حتى يذوب. ويمكن إضافة الحليب لتحضير الماتشا لاتيه، مع تقليل السكر المضاف لتجنب السعرات الزائدة.

 

فإن الماتشا مشروب غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على الكافيين، وقد يساعد على اليقظة والتركيز، لكن فوائده لا تعني أنه علاج للأمراض أو وسيلة سحرية للتخسيس.

 وتظل الكمية المعتدلة، وجودة المنتج، واتباع نظام غذائي صحي، عوامل أساسية للاستفادة منه وتقليل آثاره الجانبية.

المصادر:

  • Harvard Health Publishing .
شاي الماتشا الماتشا فوائد الماتشا أضرار الماتشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الأتوبيس المحترق

تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور

أحمد فتوح

جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة.. وجوتيريش يشيد بالدور المحوري لمصر في تسوية النزاعات وترسيخ السلام بالشرق الأوسط

عمرو عثمان

صندوق مكافحة الإدمان: 3660 سائق مدارس خضعوا لتحليل المخدرات

ماكسيم أوريشكين

ماكسيم أوريشكين: أجريت مباحثات مع الرئيس السيسي لتوسيع الشراكة الرقمية

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

فيديو

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد