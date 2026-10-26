أطعمة ممنوعة للحامل في الشهور الأخيرة من الحمل.. احذري تناولها

مع اقتراب موعد الولادة، تبحث كثير من السيدات عن الأطعمة التي يجب تجنبها خلال الشهور الأخيرة من الحمل، حفاظًا على صحة الجنين وتقليل مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي أو التعرض لمواد قد تؤثر في نموه.

ورغم أهمية التغذية السليمة طوال فترة الحمل، فإن بعض الأطعمة تتطلب حذرًا خاصًا خلال الثلث الأخير، خاصة الأطعمة النيئة أو غير مكتملة الطهي، ومنتجات الألبان غير المبسترة، والأسماك التي تحتوي على نسب مرتفعة من الزئبق.

أطعمة ممنوعة للحامل في الشهور الأخيرة من الحمل

1- الكبدة ومنتجات الكبد

تُعد الكبدة من الأطعمة التي يُنصح بتجنبها طوال فترة الحمل، رغم احتوائها على الحديد، وذلك بسبب ارتفاع مستويات فيتامين A في صورته المعروفة باسم الريتينول، إذ إن الإفراط في هذا الفيتامين قد يضر بنمو الجنين.

2- الأسماك النيئة والأنواع الغنية بالزئبق

يجب على الحامل الابتعاد عن السوشي المصنوع من الأسماك النيئة والمحار النيئ، لتقليل خطر العدوى الغذائية. كما يُنصح بتجنب الأسماك عالية الزئبق، مثل سمك القرش وأبو سيف والمارلين، بينما يمكن تناول الأسماك المطهية قليلة الزئبق باعتدال، لما تحتوي عليه من عناصر غذائية مهمة لنمو الجنين.

3- اللحوم والدواجن غير مكتملة الطهي

تحتاج الحامل إلى التأكد من طهي اللحوم والدواجن جيدًا قبل تناولها، لأن اللحوم النيئة أو نصف المطهية قد تحتوي على بكتيريا وطفيليات تسبب العدوى الغذائية، وهو ما قد يشكل خطرًا على الأم والجنين.

4- البيض النيئ أو غير مكتمل النضج

يُفضل تجنب البيض النيئ أو الذي لم ينضج بياضه وصفاره جيدًا، وكذلك الصلصات المنزلية المصنوعة من البيض النيئ غير المبستر، لتقليل خطر الإصابة بالسالمونيلا.

5- الألبان غير المبسترة وبعض أنواع الجبن

ينبغي التأكد من أن اللبن ومنتجاته مبسترة، لأن منتجات الألبان غير المبسترة قد تحمل بكتيريا الليستيريا، التي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة خلال الحمل. لذلك يُفضل قراءة الملصقات الغذائية قبل شراء الجبن ومنتجات الألبان.

6- اللحوم المصنعة والباردة

تشمل هذه الأطعمة اللانشون والسلامي والببروني وبعض اللحوم الجاهزة للأكل. ويُنصح بتجنب تناولها باردة خلال الحمل، وتسخينها حتى تصبح ساخنة جدًا ويتصاعد منها البخار، للحد من خطر الإصابة بالليستيريا.

7- الإفراط في الكافيين ومشروبات الطاقة

لا يُنصح بالإفراط في تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين خلال الحمل، إذ توصي الإرشادات الصحية بألا يتجاوز إجمالي الكافيين 200 ملليجرام يوميًا. كما يجب تجنب الكحول تمامًا طوال فترة الحمل.

هل توجد أطعمة ممنوعة خصيصًا في الشهر التاسع؟

لا توجد قائمة عامة من الأطعمة الممنوعة لمجرد الوصول إلى الشهر التاسع، لكن هناك احتياطات يجب مراعاتها، أبرزها عدم الإفراط في الملح، خاصة لدى السيدات المصابات بارتفاع ضغط الدم، وتقليل الحلويات والمشروبات المحلاة، خصوصًا في حالات سكري الحمل.

كما يجب الحذر من الأعشاب والمشروبات التي يُروج لها باعتبارها وسائل طبيعية لتحفيز الولادة، وعدم استخدامها لهذا الغرض دون استشارة الطبيب، لأن سلامة كثير منها وفاعليتها غير مؤكدة.

أطعمة مهمة لصحة الحامل والجنين

في المقابل، تحتاج الحامل إلى نظام غذائي متوازن يضم الخضراوات والفواكه المغسولة جيدًا، والبروتينات المطهية جيدًا، والبقوليات، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان المبسترة، والأسماك قليلة الزئبق.

وتساعد التغذية المتوازنة على توفير العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجنين، والحفاظ على صحة الأم خلال الفترة التي تسبق الولادة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا تناولت الحامل أحد الأطعمة التي يُنصح بتجنبها، فلا يعني ذلك بالضرورة حدوث ضرر للجنين، لكن يجب التواصل مع الطبيب عند ظهور أعراض مثل الحمى أو القيء أو الإسهال أو الشعور بتوعك واضح، خاصة بعد تناول طعام يُشتبه في تلوثه.

المصدر: هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).