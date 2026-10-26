طريقة عمل حواوشي الدجاج في المنزل.. وصفة سهلة بطعم المحلات

يعد حواوشي الدجاج من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء، خاصة لمحبي التجديد في وصفات الفراخ التقليدية.

ويتميز بسهولة تحضيره في المنزل، مع إمكانية الحصول على عيش مقرمش من الخارج وحشوة فراخ متبلة وغنية بالنكهات من الداخل.

مكونات حواوشي الدجاج

يمكن تحضير حواوشي الدجاج بمكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وهي:

نصف كيلو فراخ مفرومة.

5 أرغفة عيش بلدي.

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا.

ثمرة فلفل أخضر مفرومة.

ثمرة فلفل أحمر حسب الرغبة.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة كزبرة ناشفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

بقدونس مفروم حسب الرغبة.

طريقة عمل حواوشي الدجاج

1. تحضير حشوة الفراخ

في وعاء عميق، ضعي الفراخ المفرومة وأضيفي البصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والثوم، ثم تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة الناشفة وبهارات الفراخ، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

2. حشو العيش البلدي

افتحي أرغفة العيش البلدي بحرص، ثم وزعي خليط الفراخ داخل كل رغيف في طبقة متساوية ورقيقة، مع مراعاة عدم زيادة كمية الحشوة حتى تنضج جيدًا من الداخل.

3. تجهيز الأرغفة للتسوية

ادهني سطح الأرغفة من الخارج بقليل من الزيت، ثم رتبيها في صينية مناسبة للفرن، ويمكن تغطيتها بورق الفويل في بداية التسوية للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة.

4. تسوية حواوشي الدجاج

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، ثم أدخلي الصينية لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة تقريبًا، مع تقليب الأرغفة في منتصف الوقت، وإزالة الفويل في الدقائق الأخيرة حتى يصبح العيش ذهبي اللون ومقرمشًا.

يجب التأكد من نضج الفراخ تمامًا من الداخل، ووصول درجة حرارتها إلى 74 درجة مئوية.

أسرار نجاح حواوشي الدجاج

للحصول على حواوشي دجاج بطعم مميز، يفضل فرم البصل جيدًا والتخلص من السوائل الزائدة إذا كانت كثيرة، مع توزيع الحشوة في طبقة رقيقة لضمان نضجها بالتساوي.

كما يمكن إضافة رشة بسيطة من القرفة إلى التوابل للحصول على نكهة شرقية مميزة، مع تقديم الحواوشي ساخنًا بجانب السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة والمخللات، ليصبح وجبة متكاملة مناسبة لأفراد الأسرة.