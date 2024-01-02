عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حواوشي الدجاج بمذاق شهي مثل الأنواع الجاهزة

حواوشي الدجاج
حواوشي الدجاج

يعد حواوشى الدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تحضيرها بتكلفة اقتصادية فى المنزل وفى نفس الوقت هى غنية بالبروتين ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

ونعرض لكم طريقة عمل حواوشى الدجاج بمذاق شهي مثل الأنواع  الجاهزة المباعة فى المطاعم وذلك من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي 

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

ابتكار علاج جديد لمرضى السرطان.. تفاصيل

مقادير حواوشى الدجاج

نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

بصل مبشور

فلفل أخضر رومي

فلفل حار

بهارات

سمنة

ملح

فلفل أسود

خبز بلدي

بيضة

كوب بقسماط


طريقة عمل حواوشى الدجاج

* اغسلي الخضار جيدا ثم افرمى الفلفل الرومي والحار والبصل ثم ضعى الدجاج والبقسماط والبيضة والبهارات والملح والفلفل

* افتح الخبز البلدى ويحشى بالخليط ويبطط ثم يدهن بالسمنه من الداخل والخارج، و يلف داخل ورق الومنيوم ثم يوضع فى الفرن حتى تمام النضج وقدمى حواوشى الدجاج.

حواوشى الدجاج الاكلات الشهية الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل حواوشي طريقة عمل حواوشى الدجاج مقادير حواوشي نجلاء الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

موضوعات متعلقة

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

من غير ما تتخن.. أطعمة جبارة في سد الجوع ولا تسبب السمنة

مفاجأة لستات البيوت .. خبيرة عالمية تكشف 3 طرق لإزالة البقع الصعبة

ترشيحاتنا

سيارات عائلية موديل 2024 جديدة بـ 850 ألف جنيه

بعد إلغاء مباراة السوبر بالسعودية.. بيان عاجل من الاتحاد التركي

الفيديو حقق 24 مليون مشاهدة .. هل هدمت إسرائيل المسجد الأقصى؟

إعلام عبري: إيران تملك جيشا من الطائرات المسيرة يغطي سماء الشرق الأوسط

رئيس الأركان يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية| صور

لاعبو المنتخب يتوافدون على المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2024| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

يتخطى 180 ألف جنبه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم الشفاف بالرياض

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

هتعوم في الشارع| الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ