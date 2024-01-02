طريقة عمل حواوشي الدجاج بمذاق شهي مثل الأنواع الجاهزة

يعد حواوشى الدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تحضيرها بتكلفة اقتصادية فى المنزل وفى نفس الوقت هى غنية بالبروتين ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

ونعرض لكم طريقة عمل حواوشى الدجاج بمذاق شهي مثل الأنواع الجاهزة المباعة فى المطاعم وذلك من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير حواوشى الدجاج

نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

بصل مبشور

فلفل أخضر رومي

فلفل حار

بهارات

سمنة

ملح

فلفل أسود

خبز بلدي

بيضة

كوب بقسماط



طريقة عمل حواوشى الدجاج

* اغسلي الخضار جيدا ثم افرمى الفلفل الرومي والحار والبصل ثم ضعى الدجاج والبقسماط والبيضة والبهارات والملح والفلفل

* افتح الخبز البلدى ويحشى بالخليط ويبطط ثم يدهن بالسمنه من الداخل والخارج، و يلف داخل ورق الومنيوم ثم يوضع فى الفرن حتى تمام النضج وقدمى حواوشى الدجاج.