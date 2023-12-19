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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

صدى البلد

 تشترك أعراض سرطان القولون والمستقيم مع عدد كبير من مشاكل الجهاز الهضمي، لذا من المهم إجراء الفحوصات الطبية فور الاشتباه في الإصابة.
 

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 في الواقع، العديد من أعراض سرطان القولون والمستقيم يمكن أن تنتج أيضًا عن مشاكل أخرى، مثل العدوى، أو البواسير، أو متلازمة القولون العصبي، أو مرض التهاب الأمعاء.

من المهم أن يتم فحصك إذا كان لديك أي من المشاكل التالية وفي كثير من الحالات، لا يكون الأشخاص الذين تظهر عليهم هذه الأعراض مصابين بالسرطان.

ووفقا لما جاء في موقع الجمعية الامريكية للسرطان نرصد لكم أعراض سرطان القولون والمستقيم لدى النساء والرجال هي:

تغير في عادات الأمعاء، مثل الإسهال، أو الإمساك، أو ضيق البراز، والذي يستمر لأكثر من بضعة أيام
الشعور بالحاجة إلى حركة الأمعاء التي لا تخفف من وجودها
نزيف من المستقيم مع دم أحمر فاتح
وجود دم في البراز، مما قد يجعله يبدو باللون البني الداكن أو الأسود
التشنج أو ألم في البطن .
الضعف والتعب
فقدان الوزن دون محاولة

سرطان القولون
سرطان القولون


في كثير من الأحيان لا يسبب سرطان القولون والمستقيم أعراضًا حتى ينمو أو ينتشر ولهذا السبب من الأفضل إجراء اختبار سرطان القولون والمستقيم قبل ظهور أي أعراض و قد يكون من الأسهل علاج سرطان القولون والمستقيم الذي يتم اكتشافه مبكرًا من خلال الفحص، قبل ظهور الأعراض.

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