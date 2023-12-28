ابتكار علاج جديد لمرضى السرطان.. تفاصيل

طور باحثون هنود دواءً جديدًا يمكنه علاج السرطان بشكل فعال، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nature Cancer.

يسمى الدواء "CTX-007"، وهو جزيء صغير يستهدف بروتينًا يسمى "CDK7". يعد CDK7 منظمًا رئيسيًا لدورة الخلية، وتثبيطه يمكن أن يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية.

وجدت الدراسة أن CTX-007 كان فعالًا في علاج أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان القولون والمستقيم. في الدراسة، تمكن CTX-007 من تقليص الأورام في 80% من المرضى.

يعتقد الباحثون أن CTX-007 يمكن أن يكون علاجًا جديدًا واعدًا للسرطان. الدواء حاليًا في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن يدخل المرحلة الثالثة من التجارب في السنوات القليلة المقبلة.

