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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتكار علاج جديد لمرضى السرطان.. تفاصيل

السرطان
السرطان

طور باحثون هنود دواءً جديدًا يمكنه علاج السرطان بشكل فعال، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nature Cancer.

يسمى الدواء "CTX-007"، وهو جزيء صغير يستهدف بروتينًا يسمى "CDK7". يعد CDK7 منظمًا رئيسيًا لدورة الخلية، وتثبيطه يمكن أن يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية.

وجدت الدراسة أن CTX-007 كان فعالًا في علاج أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، وسرطان الرئة، وسرطان القولون والمستقيم. في الدراسة، تمكن CTX-007 من تقليص الأورام في 80% من المرضى.

يعتقد الباحثون أن CTX-007 يمكن أن يكون علاجًا جديدًا واعدًا للسرطان. الدواء حاليًا في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن يدخل المرحلة الثالثة من التجارب في السنوات القليلة المقبلة.
 

السرطان القولون والمستقيم المرحلة الثالثة الخلايا السرطانية سرطان القولون سرطان الرئة سرطان القولون والمستقيم

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