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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كارمن بصيبص تكشف عن فيلم جديد تبدأ تصويره في بيروت خلال أسبوعين

كارمن بصيبص
كارمن بصيبص
شيماء جمال

كشفت الفنانة كارمن بصيبص عن استعدادها لخوض تجربة سينمائية جديدة، إذ من المقرر أن تبدأ تصوير فيلم خلال أسبوعين في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلت عليها عقب مشاركتها في مسلسل «ليل»، مؤكدة أنها متحمسة للمشروع، لكنها فضّلت عدم الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها متحمسة كثيرًا للفيلم الجديد، وستتمكن قريبًا من الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة به، معربة عن أملها في أن يكون المشروع عند حسن ظن الجمهور، ومشيرة إلى أن التصوير سيُجرى في لبنان.

وأعربت كارمن بصيبص عن سعادتها بلقائها مع لميس الحديدي من مدينة الجونة، كما شكرتها على كلماتها بشأن محبة الجمهور المصري لها واحترامه لمسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تتمنى العودة إلى مصر قريبًا، بإذن الله، والمشاركة في أعمال مصرية جديدة، سواء في السينما أو الدراما، لتواصل تقديم اختيارات فنية مميزة.

كارمن بصيبص برنامج الصورة ليل لميس الحديدي لبنان

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