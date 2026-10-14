تابعوا بناتكم| فيديو لمعلم: لاقيت"سجاير ورق"مع طالبات إعدادي “لزوم الروشنة”

نشر أحد المعلمين ويدعى محمد القزاز عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فيديو أكد خلاله انه اكتشف مع طالبات في إعدادي “سجاير ورق ملفوفة”.

وقال المعلم في الفيديو : اتفرجوا البنات بيعملوا إيه ؟ .. قاعد في أمان الله لاقيتهم عاملين سجاير ، فسألت الطالبات :ده نشاط ولا روشنة؟فردت الطالبات “روشنة” .. فسألت : مين عامل الحاجات دي ؟..فردت الطالبات “واحدة صاحبتنا بتتروشن عاملة لكل واحدة سجارة”.

وأخيرا قال المعلم : يا ريت كل ولي أمر يتابع ابنه ، الفيديو محزن أكتر ماهو مضحك، ، بنات إعدادي كبار مش صغيرين والموضوع بينهم هزار وضحك ، ربنا يعين كل ولي أمر بيتعب ويشقي بس المتابعة مهمة.

جدير بالذكر أنه كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بحظر التدخين بكافة صوره داخل الحرم المدرسي وجميع المنشآت التعليمية في العام الدراسي الحالي ، سواء من الطلاب، أو العاملين، أو الزائرين، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال المخالفين؛ حفاظًا على الصحة العامة وسلامة البيئة التعليمية.



كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليمات عاجلة للمدارس ، على استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في الحدود التي تقتضيها متطلبات العملية التعليمية والتنظيمية، وبما يضمّن عدم الإخلال بسير الدراسة، أو التأثير على تركيز الطلاب، أو التسبب في إزعاج البيئة المحيطة بالمدرسة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية ، تشدد على :