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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحت رعاية اتحاد الكرة الطائرة.. منطقة الجيزة تطلق مهرجان "12 سنة بنات"

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة

في حدث هو الأول من نوعه والأضخم على مستوى المحافظة، أعلنت منطقة الجيزة للكرة الطائرة عن انطلاق فعاليات "مهرجان مرحلة 12 سنة بنات" (مواليد 2015)، صباح يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 أكتوبر 2026، على ملاعب نادي 6 أكتوبر الرياضي.

يأتي تنظيم هذا المهرجان الاستثنائي برعاية منطقة الجيزة للكرة الطائرة برئاسة الدكتور عصام أبو جهيم، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة والقيادات التنفيذية، وبالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، والإدارة التنفيذية برئاسة الكابتن حسن عابد؛ وذلك في إطار حرص الاتحاد ورؤيته المستمرة لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتطوير قطاع البراعم.

وأكد الدكتور عصام أبو جهيم، رئيس منطقة الجيزة للكرة الطائرة، أن المهرجان يشهد مشاركة تاريخية واسعة تُعد الأولى من نوعها بوجود 23 نادياً يمثلون محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية، مما يعكس خطة المنطقة والدعم المستمر لاكتشاف المواهب الشابة، وصقل خبرات البراعم، ودعم أبطال المستقبل في الكرة الطائرة المصرية.

من جانبه، صرّح الدكتور محمد رأفت أبو المعاطي، أمين صندوق منطقة الجيزة للكرة الطائرة، بأن المنطقة حرصت على توفير كافة التسهيلات والدعم المالي واللوجستي اللازم لخروج المهرجان بالشكل الذي يليق باسم منطقة الجيزة والاتحاد المصري، مشيراً إلى أن الاستثمار في قطاع الناشئين والبراعم يُعد المحرك الأساسي لتطوير اللعبة وصناعة أجيال جديدة قادر على المنافسة والتميز.

في السياق ذاته، يستضيف نادي 6 أكتوبر الرياضي، برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي، فعاليات المهرجان، حيث تُسخّر إدارة النادي والمنطقة كافة الإمكانيات لخروج الحدث بأفضل صورة تنظيمية. ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة التاسعة صباحاً وسط أجواء حماسية متميزة تُثري تجربة البراعم المشاركات وأسرهم.

يُذكر أن الجمعية العمومية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة كانت قد اعتمدت الميزانية وأشادت بأداء مجلس الإدارة في شهر سبتمبر الماضي، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والأنشطة والفعاليات المستمرة التي تساهم في نشر اللعبة وتطويرها وفقاً لتوجيهات الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ويضم مجلس إدارة منطقة الجيزة للكرة الطائرة نخبة من الكوادر الرياضية والإدارية، برئاسة الدكتور عصام أبو جهيم، والمهندس محمود حسن نائباً للرئيس، والدكتور محمد رأفت أبو المعاطي أميناً للصندوق، وعضوية كل من الكابتن علي حسن والدكتور خالد السهري و المدير التنفيذي الكابتن أسامة سعيد.

منطقة الجيزة نادي 6 أكتوبر الرياضي الدكتور عصام أبو جهيم عصام أبو جهيم الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر قمر

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