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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم عبد الوهاب: الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات صناع السينما ولا يستبدل البشر

فيلم أخر رقصة في كيبور
فيلم أخر رقصة في كيبور
محمود محسن

أكد المخرج كريم عبد الوهاب، صانع فيلم «آخر رقصة في كيبور»، أن العمل يجمع بين التصوير الحقيقي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في تجربة تستهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة في صناعة السينما.

وقال عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديدًا للعاملين، بل أداة تساعدهم على تطوير أدائهم وزيادة قدراتهم الإبداعية، مشيرًا إلى أن المخاوف الحالية تشبه ما صاحب ظهور الكمبيوتر والتقنيات الرقمية سابقًا.

ترجمة الحوار من الإنجليزية إلى العبرية

وكشف عبد الوهاب أن مدة الفيلم تبلغ 33 دقيقة، وأن إنجازه استغرق 40 يومًا، موضحًا أن العمل يمزج بين ممثلين حقيقيين وشخصيات مولدة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب ترجمة الحوار من الإنجليزية إلى العبرية.

المخرج كريم عبد الوهاب فيلم «آخر رقصة في كيبور الذكاء الاصطناعي التصوير الحقيقي التكنولوجيا

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