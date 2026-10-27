كريم عبد الوهاب يكشف كواليس إنتاج فيلم «آخر رقصة في كيبور»

أكد المخرج كريم عبد الوهاب، منتج فيلم «آخر رقصة في كيبور»، أن الفيلم لم يُنتج بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه يتضمن أشخاصًا حقيقيين، ولا يعتمد كليًا على الشخصيات المولدة بهذه التقنيات.

وقال كريم عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن تكلفة إنتاج الفيلم بلغت مليونًا و200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مرحلة إعداد الفيلم استغرقت 40 يومًا.

الأحداث التاريخية والعسكرية

وتابع أته يتناول فيلم «آخر رقصة في كيبور» حرب أكتوبر 1973، مسلطًا الضوء على الساعات الأخيرة التي سبقت يوم 6 أكتوبر، وما شهدته من تخطيط وخداع استراتيجي، في إطار يستهدف تقديم الأحداث التاريخية والعسكرية المرتبطة بالحرب.