الملحن مدين يكشف كواليس أوبريت مصر دي التاريخ من الندوة التثقيفية 44

شارك الملحن مدين في أوبريت "مصر دي التاريخ" الذي قدمه الفنان محمد فؤاد وحمادة هلال وأحمد جمال وفيروز وأنوشكا، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 44 والتي حملت اسم "وطن الأبطال" بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مدين كواليس الأوبريت خلال بيان صحفي، قائلًا: عكفت على تحضيرات الأوبريت مع الشاعر أحمد المالكي والموزع يحيى يوسف، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، لخروجها بذلك الشكل النهائي اليوم، كما أنني أحاول الحفاظ على التواجد في احتفالات نصر أكتوبر المجيد وفخور بمشاركتي في الأعمال الوطنية، حيث أنني أشعر بأنها رسالتي كفنان تجاه بلدي.

أوبريت "مصر دي التاريخ" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر ماهر صلاح، كورال وزارة الشباب والرياضة، صولوهات محمود شاهي، وقدم الأوبريت كل من: محمد فؤاد، أنوشكا، حمادة هلال، أحمد جمال، فيروز.

*أعمال وطنية قدمها الملحن مدين*

الجدير بالذكر أن الملحن مدين قدم العديد من الأعمال الوطنية في مشواره الفني، منهم: أغنية "المصري" للفنان تامر حسني، أغنية "قد المسئولية" للفنان تامر عاشور، أغنية "مليون تحية" للفنان مصطفى حجاج، أغنية "دولا ولاد البلد" للفنانة ديانا حداد، أغنية "لمة عيلة" للفنان بهاء سلطان"، أغنية "واحدة من الجيل الجديد" للفنانة هلا رشدي، أغنية "مصر أمانة في إيديك" للفنانة مي فاروق، أغنية "عند مصر فوقه" للفنانة ريهام عبد الحكيم، أغنية "عدينا المحنة" وأغنية "قوتنا في وحدتنا" للفنان أحمد جمال، أوبريت "لمتنا" قدمه الفنان أحمد سعد ونوال الزغبي وحميد الشاعري ومدحت صالح ومحمد عساف وبدر الشعيبي ونداء شرارة وفهد الكبيسي، أوبريت "لولاك يا شهيد" قدمه الفنان أحمد جمال ومحمد فؤاد ومصطفى عاطف.

بينما تعد أغنية "كان عندك كام سنة" هي آخر أغاني الملحن مدين، والتي تعاون خلالها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتخطى مشاهداتها حاجز 2 مليون ونصف مشاهدة حتى الآن على يوتيوب، كما ينتظر طرح العديد من الأغاني مع كبار المطربين خلال الفترة المقبلة منهم الفنان أحمد سعد.