قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديدات ترامب بفرض رسوم على واردات النحاس ترفع المخزون الأمريكي إلى أكثر من مليون طن
سنتكوم: تدمير سفينة شراعية إيرانية في خليج عمان بعد مراقبتها سفنا حربية أمريكية
خبير استراتيجي: المشير طنطاوي تحمل ضغوطًا هائلة وفضّل ضبط النفس حفاظًا على الدولة
متحدث الوزراء: مخرجات منتدى مصر 2026 ستتضمن خططًا تنفيذية وقرارات بتكليفات زمنية محددة
توترات عسكرية.. خبير عسكري أردني سابق يكشف حسابات إيران من التصعيد الحوثي
بسبب إعصار إيسياس.. إعلان حالة الطوارئ الصحية في فلوريدا وألاباما
الأردن وأستراليا يؤكدان دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
متحدث مجلس الوزراء: منصة منتدى مصر 2026 سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا
غرب إثيوبيا تحت النار.. حظر التجول وانقطاع الكهرباء في جامبيلا بعد هجوم دموي
أحمد موسى: القوات الجوية قوية والرئيس السيسي امتلك رؤية مبكرة لتحديث الأسلحة
عمرو أحمد: إيران تسعى لتحقيق مكاسب سريعة في المفاوضات مع واشنطن
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. القانون يواجه التدخين داخل المصالح الحكومية والمنشآت الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الملحن مدين يكشف كواليس أوبريت مصر دي التاريخ من الندوة التثقيفية 44

مدين
مدين
تقى الجيزاوي

شارك الملحن مدين في أوبريت "مصر دي التاريخ" الذي قدمه الفنان محمد فؤاد وحمادة هلال وأحمد جمال وفيروز وأنوشكا، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 44 والتي حملت اسم "وطن الأبطال" بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مدين كواليس الأوبريت خلال بيان صحفي، قائلًا: عكفت على تحضيرات الأوبريت مع الشاعر أحمد المالكي والموزع يحيى يوسف، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، لخروجها بذلك الشكل النهائي اليوم، كما أنني أحاول الحفاظ على التواجد في احتفالات نصر أكتوبر المجيد وفخور بمشاركتي في الأعمال الوطنية، حيث أنني أشعر بأنها رسالتي كفنان تجاه بلدي.

أوبريت "مصر دي التاريخ" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر ماهر صلاح، كورال وزارة الشباب والرياضة، صولوهات محمود شاهي، وقدم الأوبريت كل من: محمد فؤاد، أنوشكا، حمادة هلال، أحمد جمال، فيروز.

*أعمال وطنية قدمها الملحن مدين*

الجدير بالذكر أن الملحن مدين قدم العديد من الأعمال الوطنية في مشواره الفني، منهم: أغنية "المصري" للفنان تامر حسني، أغنية "قد المسئولية" للفنان تامر عاشور، أغنية "مليون تحية" للفنان مصطفى حجاج، أغنية "دولا ولاد البلد" للفنانة ديانا حداد، أغنية "لمة عيلة" للفنان بهاء سلطان"، أغنية "واحدة من الجيل الجديد" للفنانة هلا رشدي، أغنية "مصر أمانة في إيديك" للفنانة مي فاروق، أغنية "عند مصر فوقه" للفنانة ريهام عبد الحكيم، أغنية "عدينا المحنة" وأغنية "قوتنا في وحدتنا" للفنان أحمد جمال، أوبريت "لمتنا" قدمه الفنان أحمد سعد ونوال الزغبي وحميد الشاعري ومدحت صالح ومحمد عساف وبدر الشعيبي ونداء شرارة وفهد الكبيسي، أوبريت "لولاك يا شهيد" قدمه الفنان أحمد جمال ومحمد فؤاد ومصطفى عاطف.

بينما تعد أغنية "كان عندك كام سنة" هي آخر أغاني الملحن مدين، والتي تعاون خلالها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتخطى مشاهداتها حاجز 2 مليون ونصف مشاهدة حتى الآن على يوتيوب، كما ينتظر طرح العديد من الأغاني مع كبار المطربين خلال الفترة المقبلة منهم الفنان أحمد سعد.

مدين أوبريت مصر دي التاريخ محمد فؤاد حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد لاقتناص واحدة من أقوى مزايا رسائل جوجل.. نظارات ميتا الذكية تثير مخاوف التجسس على المستخدمين

ايفنت

هواوي العالمية تستعرض هاتف نوفا الجديد ومنظومة متكاملة من الأجهزة الذكية

ريلمى

مواصفات وأسعار سلسلة ريلمي سي 100 الجديدة

بالصور

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد