لافروف يزور طهران الإثنين لبحث تطورات المنطقة مع عراقجي

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور طهران يوم الاثنين المقبل 19 أكتوبر في زيارة عمل، لبحث تطورات المنطقة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية، نقلتها وكالة "إنترفاكس"، إن لافروف سيصل إلى طهران قادماً من البحرين، وسيعقد مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني يوم 19 أكتوبر.

وأضافت أن المباحثات ستتناول بالتفصيل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مع التركيز على الوضع المحيط بإيران، والخطوات التي تتخذها روسيا لخفض التصعيد الذي تسببت به الولايات المتحدة وإسرائيل وجرّ دولاً صديقة في الشرق الأوسط إليه.

وأوضحت أن جانباً مهماً من اللقاء سيخصص لبحث تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات الأخيرة على أعلى المستويات، إلى جانب الخطوات العملية لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.