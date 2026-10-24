للامتناع عن بيعه.. مصادرة 7.5 طن بنزين داخل محطة وقود بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة المهندسه هند مساعد ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن مصادرة ٧,٥ طن بنزين ٨٠ بإحدى محطات تموين السيارات وذلك لامتناع المسئول عن المحطة البيع وانكاره وجود المنتج بالمحطة وذلك من خلال حملة تموينية برئاستها ، رافقها خلالها إدارتي الرقابة والتجارة الداخلية .



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط

ومخالفات تموينية أخري بالاشتراك مع الإدارات الرقابية .

كما شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية أسفرت الحملة عن تحرير 161 محضرا متنوع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن استمرار الحملات على الأسواق ومحطات الوقود والمحال التجاريه لضبط المخالفين ومنع التلاعب بالاسعار.