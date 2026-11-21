شهد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم اليوم السبت مراسم صلاة جنازة الأب القمص سمعان يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق والتي أقيمت بدير العزب بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية الذين حرصوا على المشاركة في وداع الفقيد وتقديم واجب العزاء تقديرا لمسيرته ومكانته بين أبناء المجتمع.



حضور قيادات دينية وتنفيذية وشعبية

جاءت مراسم الجنازة بحضور نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها والدكتورة نيفين رجائي صموئيل عضو مجلس النواب وأيمن شكري عضو مجلس النواب السابق وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم وخالد جبيلي مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية ولفيف من الآباء الكهنة أعضاء مجمع إيبارشية الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.



المحافظ يقدم التعازي لأسرة الفقيد وأبناء الكنيسة

وقدم محافظ الفيوم خالص التعازي وصادق المواساة إلى نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها وأسرة الفقيد الراحل وأبناء كنيسة السيدة العذراء بقرية النزلة في مصابهم الأليم داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.



الوحدة الوطنية ركيزة لاستقرار الوطن

وأكد غنيم أن الشعب المصري نسيج وطني واحد تجمع أبناءه روابط الأخوة والمحبة والانتماء ويتشاركون الأفراح والأحزان في صورة تعكس عمق الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن وأشار إلى أن قيم التسامح والتعايش والسلام تمثل ركائز أساسية في بناء المجتمع وتعزيز تماسكه والحفاظ على استقراره



دعاء لمصر وشعبها

ودعا محافظ الفيوم الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا إبرام عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لمشاركته مراسم صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء مثمنا هذه اللفتة الطيبة التي تعكس مشاعر المحبة والتقدير وتجسد روح الترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.